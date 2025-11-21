打造綠色標竿 首屆「綠店之星」頒獎11/26登場

首屆「綠店之星」頒獎11/26登場，專屬獎座以「螺旋生長的葉形環繞」為設計整體造型流線優雅柔和、共生持續成長的意象。 （圖：新北經發局提供）

▲首屆「綠店之星」頒獎11/26登場，專屬獎座以「螺旋生長的葉形環繞」為設計整體造型流線優雅柔和、共生持續成長的意象。 （圖：新北經發局提供）

新北市「綠店之星Green Hero－新北市餐飲類服務業店面能效分級」首屆頒獎典禮，將於十一月廿六日在新板希爾頓飯店盛大舉行。此為全台首創以餐飲業店面為主體的能效分級制度，歷經書面審查、實地訪審及決審三階段，共有十八家店家脫穎而出公開表揚，彰顯其在節能減碳與永續經營上的卓越表現。

廣告 廣告

經發局長盛筱蓉表示，淨零轉型已成全球企業發展趨勢，新北率先推動該制度，建立用電基準與分級標準，導入評鑑、輔導及星等認證機制，協助業者盤點能源使用。節能成果亦可納入企業ESG報告，提升營運透明度與治理品質，促成政府、企業與消費者共構綠色循環。

制度研擬階段廣徵業界意見，拜會公協會、邀集連鎖業者，並透過問卷與數據分析，研訂具產業特性的能效基準。另召開專家會議，確保制度具備透明、專業與公信力。本屆獎座由藝術家陳凱森設計，以「螺旋生長的葉形環繞」為主題，象徵柔和、共生與持續成長，展現品牌永續共榮精神。更多資訊請見來趣新北金發局粉專（https://www.facebook.com/economic.gov）。