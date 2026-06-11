打造美食觀光新地標 「虎尾西市美食廣場」改建啟動

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虎尾鎮公所今(11)日舉行「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」動工典禮／縣府提供





雲林縣虎尾鎮公所今(11)日舉行「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」動工典禮，縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘等人共同見證虎尾西市美食廣場改建計畫正式啟動。未來將透過市場更新與空間活化，打造融合美食、觀光與文化的新地標，帶動虎尾舊城區再生與商圈轉型發展。

位於虎尾鎮中正路的第三公有零售市場(民眾習慣稱西市場)，於民國45年啟用，曾是地方最繁華的傳統市場之一，也是許多虎尾人共同的生活記憶。隨著消費型態改變及建物逐漸老舊，市場機能日益式微，部分區域更閒置超過40年，影響市容景觀及周邊環境。為活化閒置空間、重振商圈發展，虎尾鎮公所提出總經費逾2.7億元的西市美食廣場改建計畫，獲得縣府全力支持。

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張麗善表示，重大建設推動過程難免面臨挑戰，此次拆除工程能順利展開，感謝德興宮協助與攤商及周邊住戶溝通協調，凝聚地方共識，也肯定虎尾鎮長林嘉弘及鎮民代表會主席陳明聖率領團隊積極推動。尤其鎮公所自籌1億元向國有財產署取得土地，展現改善環境、推動地方發展的決心。

虎尾西市美食廣場未來將透過市場更新與空間活化，打造融合美食、觀光與文化的新地標／縣府提供

張麗善指出，西市場改建不僅是市場更新工程，更是虎尾整體發展的重要里程碑。未來將透過空間重整與景觀規劃，串聯虎尾合同廳舍、虎尾郡役所、雲林記憶Cool、故事館、布袋戲館及德興宮等文化據點，進一步連結中正路、中山路至虎尾鐵橋觀光廊帶，打造兼具歷史文化底蘊、觀光魅力與商業機能的新亮點，帶動地方繁榮發展。

林嘉弘表示，西市美食廣場總計畫經費超過2.7億元，感謝代表會支持1億元土地購置經費，以及縣府全力協助工程推動經費。未來將興建地上3層鋼構建築，總樓地板面積約771坪，其中一樓規劃市場攤位及特色美食空間，二、三樓設置多元餐飲及休憩場域，提供民眾更舒適便利的消費與休閒環境。

林嘉弘強調，西市場不僅是一座市場，更承載著虎尾人的集體記憶。希望透過改建工程，讓老市場重獲新生，發展成融合歷史、人文與特色美食的新興聚落，進一步活絡商圈發展與地方經濟。他也感謝縣府團隊、立法委員張嘉郡、丁學忠及地方各界的支持與協助，讓計畫得以順利推動。

縣府建設處長廖政彥表示，縣府近年持續推動傳統市場環境改善與轉型升級，西市美食廣場不僅是市場更新工程，更肩負歷史保存與地方創生使命，未來將成為串聯虎尾舊城區文化觀光與庶民經濟的重要節點，為地方發展注入新動能。

虎尾鎮公所今(11)日舉行「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」動工典禮／縣府提供

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