打造老人安全防護網 新竹縣續辦獨居老人清查訪視

▲高齡長照處將展開獨居老人清查作業。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】因應超高齡社會及家庭結構改變，獨居老人有增加趨勢，新竹縣政府 115 年續辦單獨生活戶清查訪視作業。縣長楊文科今(13)日在主管會報中表示，這項清查有助彙整並建構老人安全防護網，提供獨居長輩更精準貼心的照顧，落實打造寡孤獨廢疾者皆有所養、樂齡幸福新竹縣的目標。

縣府高齡長照處長許瑜庭表示，單獨生活戶清查訪視作業將運用六十五歲以上單獨生活戶戶籍資料，結合民政體系訪進行訪查，並可聯結社區照顧關懷據點強化社區支援網絡，即時提供鄰近的獨居老人關懷與協助。對於家庭支持薄弱、資源匱乏的獨居老人，也可依個別狀況，提供關懷訪視、電話問安、送餐、福利諮詢或安裝緊急救援裝置，強化居家安全等服務。

許處長說明清查對含括六十五歲以上一人獨自居住之老人；六十五歲以上老人同住配偶年滿六十五歲或同住者無照顧能力，經評估需關懷者，依其評估等級提供不同密度的關懷頻率。

高齡長照處指出，113年度縣內65歲以上單獨生活戶在資料上共有1萬6千戶，114年開始展清查訪視作業，完成9千人的清查，發現其中3000戶有獨居生活的事實，經社工、志工深度訪談、主動了解需求，有1200人列冊，依個別需求提供關懷服務。

為避免詐騙猖獗影響民眾接受訪查的意願，新竹縣政府表示將透過村里長、里幹事的系統，訪查人員配戴工作證，讓民眾安心受訪，清查作業順利進行。