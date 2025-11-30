打造老少咸宜社區據點 梧棲大庄里、大村里市民活動中心啟用

台中市政府投入巨資興建梧棲區「大庄里大村里市民活動中心」昨舉行啟用典禮；市長盧秀燕出席致詞表示，市府傾聽地方民意，投入總經費9,815萬元興建，一樓規劃為親子館，二、三樓為市民活動中心，打造老少咸宜的社區據點。

（如圖）台中市議會副議長顏莉敏(左一)、市議員楊典忠(右一)、陳廷秀(左二)出席大庄里大村里市。

盧秀燕說，此活動中心基地原為中港高中的體育場用地，市府與議會共同支持，讓海線建設量能大幅提升。她並宣布，一樓將規劃為「親子館」，提供0至6歲孩童免費使用，預計明年中完工啟用。

民政局長吳世瑋表示，大庄里大村里市民活動中心總面積635坪，為地上三層複合式使用空間，一樓為親子館，二、三樓為市民活動中心，設置大空間交誼室及多功能教室，此外，一樓停車空間採複合式使用，可彈性作為戶外聚會或臨時表演活動場地，提升空間利用效率，滿足社區多元需求。