打造育兒友善幸福城市 太麻里綜合社會福利館動土

「臺東縣太麻里綜合社會福利館」舉行動土典禮

太麻里綜合社會福利館模型

太麻里綜合社會福利館26日舉行動土典禮，預計116年3月完工。

臺東縣政府積極投入社會福利基礎建設，今（26）日辦理「臺東縣太麻里綜合社會福利館」動土典禮，象徵縣府在建構全齡照顧與育兒友善環境上，再邁進重要一步，預計將興建一座兼具托育、家庭支持與心理衛生服務功能的四層樓綜合型福利館，成為南迴地區重要的家庭支持基地與社區共融中心。

饒慶鈴縣長表示，臺東縣政府以「家庭為核心、社區為基礎」的理念，持續完善社會支持體系，太麻里綜合社會福利館即是延續這項理念的具體實踐。臺東市區的兒少家庭福利館已在今年7月啟用，太麻里綜合福利館今天動工後預計116年3月完工，另外，東海岸鄉親關心的成功鎮的福利館用地已取得、明年將展開進一步的規劃。

社會處長陳淑蘭說明指出，太麻里社福館未來將有29位專業社福人力進駐，提供南迴線全齡照護的優質服務，並增加在地就業機會；此外，將與市區兒少家庭福利館、明年6月啟用的樂齡社福大樓、明年底啟用的全民運動館內的青少年服務中心，以及與國家住宅及都市更新中心合作的海濱、寶桑、仁和好室社會住宅等，共同串聯成更完整的社福網絡，讓臺東成為一座「父母安心工作、孩子快樂成長、長者幸福頤養」的共好城市。

陳處長說，綜合社會福利館位於太麻里萱愛館（親子館）舊址，將拆除原建物後新建地上四層的綜合社會福利館，一樓為「社會福利服務中心及心衛中心分站」，共配置15名人力，並設有會議室、實物銀行、家庭會談室，提供民眾即時、專業且貼近生活的服務；二樓為公設民營「托嬰中心」，配置11名人力，可收托32名幼童；三樓為「托育資源中心」，配置3名人力，並提供0至6歲幼兒分齡活動空間及家庭諮詢服務，並由專業托育或社福團體進駐，提供專業指導與課程；四樓規劃為「開放式多功能空間」，設有多媒體教室、團體教室，未來將開放給鄰近學校、社區團體及民間機構使用，促進資源共享與社區共學。

目前臺東縣共有11家托嬰中心，縣府將持續擴充公辦民營托嬰能量，預計到117年全縣將新增樂齡社福大樓等共8家托嬰中心，可再增加收托240名幼兒，讓更多家庭能享有優質托育服務，並進一步提升縣內托育覆蓋率。