打造育兒友善職場 屏縣府規劃員工子女托嬰中心

▲屏東縣政府持續以實際行動落實「敢婚、願生、樂養」的友善育兒職場環境。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為鼓勵育齡父母生養小孩，政府不斷祭出更多補助及友善措施，希望提升生育率。屏東縣政府今(28)日表示，將規劃建置非六都首座縣府員工子女托嬰中心，打造育兒友善職場，使員工照顧孩子更安心更便利。

屏東縣政府人事處處長翁育惠表示，縣府持續以實際行動落實「敢婚、願生、樂養」的友善育兒職場環境，回應同仁在親職與家庭照顧上的真實需求，除提供生育給付、哺(集)乳時間及友善場域外，也支持彈性工時安排、育嬰、侍親留職停薪等制度，打造支持有感的工作環境。

翁育惠處長說，為使員工上班更安心便利照顧孩子，將於距離縣府僅數百公尺的勝利國小新建縣府員工子女托嬰中心，這座托嬰中心將以收托0至2歲嬰幼兒為主，收托最高60名，並以縣府及所屬機關學校員工子女及孫子女優先，如尚有名額，亦將開放縣民申請。

翁育惠處長表示，托嬰中心地點選定勝利國小現今的廚房與儲藏室空間，但須待大同高中的中央廚房完工啟用並可供應勝利國小營養午餐後，原勝利國小廚房才可進行拆除，托嬰中心預計116年開始興建，117年11月完工，118年營運招生。目前縣府行政中心員工托嬰需求15名，納入屏東市各機關學校的需求則有四十多名。

縣府農業處的新手媽媽何美萱是彈性工時的受惠者，育有現齡11個月的孩子，每日申請1小時哺乳時間照顧幼兒。她分享表示，孩子年紀小，很需要陪伴與照顧，有了彈性的哺乳時間安排，讓她能親自哺乳，也能兼顧工作，如果未來縣府設置員工子女托嬰中心，將更有信心再生一胎，就近托育對家長來說既方便也安心。

另一位來自財稅局的員工巫彥儀小姐表示，目前孩子一歲半，平常是由父母協助帶小孩，未來有縣府員工托嬰中心後，可以提高她們再生一胎的意願。

人事處指出，建置員工子女托嬰中心不僅是完善員工育兒照顧支持，更是縣府留住人才的重要策略，讓同仁在人生關鍵階段感受到組織支持，安心服務，營造友善生養職場環境。

▲財稅局員工巫彥儀小姐認為，縣府設置員工子女托嬰中心將有助於提升員工生養孩子的意願。（圖／記者王靚慧攝）