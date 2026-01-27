打造能源韌性 鄭麗君：積極推動屋頂型與立面型光電

環境部今天(27日)召開「2026年政府永續長聯盟論壇」，行政院副院長鄭麗君表示，太陽光電、深度節能、建築能效等都是淨零轉型的重要課題，她指示相關部會積極推動屋頂型與立面型太陽光電，除了優化建物功能、減省電費，也可增加能源韌性，一舉數得。

環境部27日上午召開「2026年政府永續長聯盟論壇」，行政院副院長鄭麗君親自出席，包括內政部、交通部、財政部等部會次長以及多個地方政府的副縣市長也到場，論壇聚焦太陽光電布建、深度節能、建築能效制度及環境韌性治理等議題。

鄭麗君致詞時表示，太陽能光電是2050淨零轉型的重要課題，如何在兼顧公共利益與社會溝通的前提下讓光電穩健發展是一大重點，政府除了推動地面型光電，近來也積極推動屋頂型光電，預計8月上路。根據經濟部盤點，公部門含國營事業的屋頂型光電，包括已建置及未來可建置光電的總量超過1GW (千瓦/瓩)，政府部門會帶頭示範，做為表率。

鄭麗君指出，未來民間面積達1,000平方公尺以上的建築必須設置屋頂型光電，新制將於8月上路，內政部推動的老宅延壽也將鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電，除了可防止老屋磁磚脫落，增加的電也將優先供建築物公共空間使用，一舉數得。她說：『(原音)不僅可以讓我們的屋頂有相關的隔熱跟保護的功能，立面型太陽光電其實也可以同時來防止老屋瓷磚的脫落，那尤其更重要的是，所產生的電，我們除了可以躉售增加收入以外，未來我們也希望進一步研議讓這個電是不是讓公共設施可以使用，讓家戶也可以使用，那不僅節省電費，也可以增加能源的韌性。』

鄭麗君也特別感謝經濟部與產業界去年共同努力推動深度節能，去年目標達成率為106%，節省108.95億度電，相當於262萬家戶的用電，經濟部也引入產業的ESCO診斷，提出各種節能方案，並結合各種科技發展智慧能效管理，達到深度節能。

鄭麗君並表示，「淨零救地球、調適護台灣」，面對極端氣候加速來臨，氣候調適行動有其急迫性與重要性，環境部正在擬定國家調適行動計畫的上位指引，以接軌國際。其中，有關水資源調適，行政院「水及流域永續推動小組」已提出6年行動計畫，將傳統治水提升為總體性國土治理，透過資料運用與串接，盤點出全台災害風險、潛勢崩塌地區，以更精準地治水，她希望立法院盡快通過相關預算，以利政府展開新的治水工程與改善計畫。

環境部長彭啓明受訪時則說，他已核定國家調適行動計畫上位指引，近期便會公布，將以新指引啟動新一期國家調適行動計畫。