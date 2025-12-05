打造臨床人才培育新典範 土城醫院、長庚科大簽MOU

《圖說》土城醫院攜手長庚科技大學打造臨床人才培育新典範。〈土城醫院提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】土城醫院為強化臨床護理人力與在職進修機制，與長庚科技大學正式簽署「二技護理學分班合作意向書」（MOU），並在院內舉行開班典禮。此次合作讓護理師可直接在醫院完成二技課程，被視為北北基區域提升護理教育量能的重要布局，也為鄰近護理人員提供更便利的升學選擇。

土城醫院院長賴旗俊表示，醫療量能提升的關鍵在於專業護理人才的持續養成，此次跨校合作讓具護理師證照的在職人員能報讀二技課程，取得學士學位並深化臨床能力。

他指出，課程依教育部規範辦理，由長庚科技大學專業師資與土城醫院臨床教師共同授課，內容包括基本護理、成人護理、社區健康、研究方法及臨床實證等核心領域，並全程於院內上課，院內開課可大幅減少護理人員通勤時間，有助提升進修意願，並能讓學習內容更貼近臨床實務需求。

土城醫院護理部主任林秋子指出，護理人力的穩定是醫療品質的根基，而學士化教育與學經歷提升對留任率具有正向影響，此次二技學分班讓護理師能「邊工作、邊進修」，更有助建立完整的人才培育制度，打造永續、具專業深度的護理團隊，未來醫院將持續推動多元產學合作，包括公費生制度、實習銜接與人才培訓方案，讓護理教育與臨床照護能長期併行發展。

長庚科技大學進修推廣處處長劉倩君表示，此次合作展現校院攜手培育護理人才的共同願景，透過將教學延伸至臨床場域，可讓學生在真實醫療環境中累積經驗，培養具批判思考、研究能力與臨床判斷力的專業護理師，期盼未來雙方在課程、研究與教學互動上能有更多深化合作。

首屆學員楊姓護理師也分享就讀動機，能在工作場域直接上課不僅節省時間，也更貼近臨床，很期待在職進修帶來的成長。此次開班象徵土城醫院深化人才培育、打造友善職場的重要一步，土城醫院也歡迎附近醫療院所護理人員踴躍報名參加，共同為臨床護理注入新能量。