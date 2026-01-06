打造自由兵工廠! 美防長高喊「絕對威懾」 中聯合國回嗆：誰也不是世界警察

美國國防部長海格塞斯近日在美國弗吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠發表演說，強調美國必須重建「絕對且毋庸置疑的威懾力」，以強大實力讓潛在對手「不敢試探」美國。 圖:翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 美國國防部長海格塞斯近日在美國維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠發表演說，強調美國必須重建「絕對且毋庸置疑的威懾力」，以強大實力讓潛在對手「不敢試探」美國。他並以近期對葉門胡塞武裝的打擊行動、對伊朗核設施的轟炸，以及針對委內瑞拉的軍事行動為例，宣稱「美國的威懾力正在回歸」。

據中國《觀察者網》報導，海格塞斯在演說中多次提及中國，形容中國是美國的「主要競爭對手」。他指出，當美國長期忙於在全球各地扮演「世界警察」角色時，中國則專注研究並借鑑美國的成功經驗，迅速擴充產能、發展海軍力量。他表示，美國在尋求與中國及其他國家維持良好關係的同時，也已為潛在衝突做好全面準備。

香港媒體《南華早報》分析認為，海格塞斯的這番言論，實際上是向中國與俄羅斯發出的強硬戰略訊號。

目前，海格塞斯正展開名為「自由兵工廠」的全美巡迴演講，呼籲重振美國製造業與國防工業基礎，並擴充勞動力。此次發表演說的紐波特紐斯造船廠，是美國唯一能同時建造與大修核動力航空母艦、並建造核動力潛艦的造船基地，被視為美國海軍最核心、最不可替代的戰略級軍工設施。

海格塞斯對現場 300 多名造船工人與水兵表示，國家自由與國防力量的強度密不可分，並稱造船工人「正在一釘一鉚地為國家鑄造盾牌」。他強調，「能建設的國家，才是能贏得勝利的國家」。

在談及威懾戰略時，海格塞斯批評拜登政府時期的阿富汗撤軍行動，認為不僅造成生命損失，也損害美國聲譽。他並宣稱，巴以衝突與俄烏戰爭等危機，在川普任內「不會發生」。他解釋，川普政府將國防部稱為「戰爭部」，並非意在主動挑起衝突，而是為了「威懾戰爭、決勝戰爭」，實踐「以實力求和平」的理念。

美國總統川普簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。 圖：翻攝「X」@nicksortor

海格塞斯同時對美國政界長期形成的兩黨共識提出批評，指出過去數十年來，部分政治菁英認為「同級競爭對手的時代已經結束」，因而忽視國防工業實力的重要性，低估中國等國的崛起。他強調，美國已進入「大國競爭的新時代」，必須正視以實力維護和平的長期挑戰。

在談及中國海軍發展時，他表示，美國「在退役艦艇」，而中國卻「大量下水新艦」，部分美國造船廠產能不足以滿足國家需求，但他宣稱這種局面「將被徹底扭轉」。

海格塞斯也提及日前針對委內瑞拉的軍事行動，透露約有 200 名美軍士兵參與行動，且無人傷亡，並藉此質疑俄製防空系統的效能。他表示，全球正密切關注美國的行動，「正在見證美國的力量、戰略立場與領導力」。

然而，美方高調展現「實力威懾」的同時，也引發國際社會對其違反國際法與主權原則的質疑。美國總統川普在委內瑞拉總統馬杜洛被帶走後，公開宣稱「美國在西半球的主導地位將不再受到質疑」，相關言論進一步加劇爭議。

海格塞斯也提及日前針對委內瑞拉的軍事行動，透露約有 200 名美軍士兵參與行動，且無人傷亡，並藉此質疑俄製防空系統的效能。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC

歐洲國際關係學者赫伯特．沃爾夫指出，這種作法令人聯想到 20 世紀的「砲艦外交」，拉丁美洲國家曾長期承受其後果。外界關注，相關國家是否能透過與中國、其他亞洲國家或歐盟深化合作，對沖美國政策帶來的壓力，將取決於國際社會能否持續捍衛多邊主義。

當地時間 5 日，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在聯合國安理會就委內瑞拉局勢召開的緊急公開會上表示，中方對美方的單邊、非法與霸凌行徑「深表震驚並予以強烈譴責」。他指出，美方將自身強權置於多邊主義之上，將軍事行動凌駕於外交努力之上，嚴重威脅拉丁美洲及加勒比海地區乃至國際和平與安全。

孫磊強調，「沒有任何國家可以充當國際警察，也沒有哪個國家可以自詡為國際法官」，敦促美方遵守國際法與《聯合國憲章》原則，停止侵犯他國主權安全，回到以談判方式解決問題的軌道。

