打造臺灣商管教育新典範 九校攜手培育博士人才計畫 興大啟動

開學典禮大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由9所國立大學商管學院共同推動的「臺灣商管領域跨校博士生聯合培育計畫」，於（14）日在國立中興大學管理學院舉行開學典禮。教育部高教司廖高賢司長、中興大學詹富智校長、國立政治大學副校長暨台灣商管學院聯合會理事長蔡維奇教授、各合作學校商管學院院長、副院長皆出席盛會，象徵臺灣博士教育跨校合作的新篇章正式啟動。

本計畫由台灣商管學院聯合會發起，由聯合會理事長蔡維奇（亦為政大副校長）邀集台大、政大、中興、成大、清大、陽交大、中山、中央、台科大等9所商管學院院長組成推動委員會，經過多次的討論，訂定計畫架構與課程內容。

廣告 廣告

蔡維奇表示，聯合會歷屆理監事皆由國內各校商管學院院長或副院長擔任，各校已建立穩固的合作基礎，使跨校合作機制具備高度可行性與專業性。本計畫已於114年7月23日獲教育部核定，為期3年，總補助金額達1,000萬元，蔡維奇特別感謝教育部對此計畫的肯定，也感謝聯合會理監事群的全力支持，以及9校商管學院院長的積極參與。

教育部高教司廖高賢司長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育部高教司廖高賢司長表示，博士教育是國家知識體系與創新能量的重要基石，面對全球高等教育競爭加劇，臺灣博士培育必須朝向「跨校整合、資源共享、國際接軌」的方向前進。廖司長強調，此計畫不僅是商管領域的創舉，更是高等教育發展的重要里程碑，期盼九校共同努力，為臺灣培育更多具全球競爭力的學術領袖。

本次開學典禮主辦學校、中興大學詹富智校長指出，中興大學為領航中臺灣躍登世界舞臺的知識中心，能成為「臺灣商管領域跨校博士生聯合培育計畫」開學典禮的舉辦地，意義深遠。他也期勉全體博士生珍惜這難得的跨校學習交流機會，「在不同校系、不同師資的激盪中找到研究的能量，為臺灣商管教育開創更多可能。」

為使資源能夠共享、學生能夠共學，進而提升博士生的研究厚度與國際視野，計畫特別設計核心管理次領域課程與國際新興議題課程。核心管理次領域課程聚焦商管學院普遍設置且具研究基礎的領域，例如財務、會計、策略管理、人力資源管理等，由9校優秀師資共同授課。114學年度第一學期已開設4門核心管理次領域課程，授課教師包括中央大學林基財講座教授、成功大學黃華瑋特聘教授、清華大學張元杰教授與謝英哲教授、中山大學紀乃文特聘教授。

開學典禮啟動儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

國際新興議題課程則針對「AI與企業策略」等前瞻主題，或是進階研究方法課程，邀請國際級師資授課。蔡維奇強調，國際新興議題課程的設計，將有助於讓資源相對有限之學校，可以協助博士生接軌國際潮流，強化博士生與全球學術接軌能力。他特別感謝中興大學管理學院院長謝焸君（亦為聯合會副理事長）協助，邀請現任荷蘭蒂爾堡大學Tilburg University國際企業學系之榮譽教授Jean-François Hennart，於11月14日至15日開設為期兩天的密集課程「Research Methodology and Academic Writing」，協助博士生強化研究方法與學術寫作能力。本次課程有來自全國21所大專校院師生共計83人次報名，其中亦包括12位來自印尼、馬拉威、印度等國家的外籍博士生，充分展現國內各大學齊心推動博士教育國際化的決心。

「臺灣商管領域跨校博士生聯合培育計畫」自114年8月1日起正式啟動，至117年7月31日止，為期3年。未來將持續鼓勵各校修訂跨校選課與學分採認辦法，以讓更多博士生能參與跨校課程。期盼透過跨校整合與國際連結，為商管學術注入永續發展的能量，也希望此計畫能成為臺灣博士教育創新的關鍵起點。