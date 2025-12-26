打造藝文生活圈 麥寮首辦大型聖誕活動獲好評

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】麥寮鄉公所於12月25日舉辦「2025麥寮聖誕奇幻嘉年華」，在強勁東北季風影響下仍成功吸引大批民眾到場，展現地方節慶活動的凝聚力與吸引力。活動地點設於麥寮社教園區，自下午1時30分起人潮不斷湧入，形成熱鬧非凡的節慶景象。

此次活動結合親子教育、藝文展演與觀光市集，內容多元豐富。包括親子手作體驗、音樂演奏、舞團演出、角色互動及餐車市集等，吸引不同年齡層民眾參與。其中，聖誕市集與餐車派對帶動現場消費熱潮，而大型互動表演則成為孩童目光焦點。

麥寮鄉長許忠富表示，聖誕奇幻嘉年華不僅是節慶活動，更是推廣公共文化空間的重要契機，希望透過活動讓更多鄉親認識社教園區的多元功能，進一步提升公共設施使用率，深化地方文化底蘊。

麥寮鄉公所也預告，未來將持續規劃系列節慶活動，包括「丙午農曆新年活動」及「丙午元宵燈節燈會」，以豐富地方節慶內容，帶動人潮與地方發展，並誠摯邀請各界持續關注與參與。（照片／麥寮鄉公所提供）