打造藝術閱讀與咖啡香交織新文化體驗 朋丁與Pharos Coffee進駐綠美圖

朋丁與Pharos Coffee進駐綠美圖





台中綠美圖去年12月中正式開館，以結合市立美術館與市立圖書館的共構特色，打造融合藝術、閱讀的文化場域，並成為貼近市民日常的生活空間。為延伸觀眾的參訪體驗，館內規劃2處公眾服務空間，與深耕藝術書籍與獨立出版策展的朋丁pon ding，以及來自台灣的咖啡品牌、東京亦有據點的Pharos Coffee合作進駐，營造觀眾能在藝術、書籍與咖啡香氣之間自由切換的療癒場域。

朋丁透過主題選書、出版品展示，呈現特定的藝術主題氛圍。攝影師：林佑任

市府文化局說明，朋丁綠美圖店突破以往美術館賣店以販售文創品為主的做法，打造一間以出版策展為核心的書店。空間中陳列的書架與層架系統，由台灣工業設計師楊水源設計，回應綠美圖建築開放、流動的空間特質。透過主題選書、出版品展示，呈現特定的藝術主題氛圍，未來也將規劃講座與小型交流活動，讓閱讀成為觀眾理解藝術創作的方式。朋丁空間內並設有文化選品區，涵蓋綠美圖文創商品、設計選品等，篩選符合綠美圖整體風格的物件，讓美術館的藝術經驗延伸至日常生活中。

位於一樓的Pharos Coffee則以咖啡融入生活為理念，提供淺焙單品手沖咖啡、淺焙義式咖啡與手作麵包等輕食，店內選用台灣設計團隊製作的家具，並邀請台中合成器音樂家Nick Tsai為空間量身創作聽覺氛圍，讓聲音成為沉浸式體驗的一部分。「Pharos」取自希臘文「燈塔」，象徵在綠美圖通透的建築中，這處空間如同指引風味的燈塔，使觀眾能在此駐足，專注於咖啡本質，享受從容舒適的片刻。

來自台灣並於東京設有據點的咖啡品牌 Pharos Coffee

台中市立美術館長賴依欣表示，朋丁與Pharos Coffee的進駐，不僅豐富綠美圖的公共服務層次，也回應場館「藝術走入生活、閱讀成為日常」的核心理念。未來亦期待商店與兩館攜手合作，共同開發展覽與文創商品，進一步拓展文化內容的多元樣貌。

文化局指出，朋丁與Pharos Coffee透過閱讀策展與咖啡構成療癒心靈的日常風景，使綠美圖成為市民願意停留、交流與反覆造訪的文化基地，讓書香、咖啡香與藝術共同交織成為美好的參觀體驗。下次來綠美圖，不妨在這裡找一個角落，享受屬於自己的閱讀與咖啡時光。

