打造行人友善空間 北市26夜市加入統一改道牌行列
生活中心／綜合報導
台灣夜市遠近馳名，除了國人愛逛，外國旅客也愛逛。但夜市常常人車爭道，讓行人走得不是很安心。台北市政府就推出新型改道牌，白色塗裝，更好辨識，目前全北市已經有26個夜市採用，預計能讓市容更美觀統一，也能讓用路人見到牌子，就逛的更放心。
夜市營業時間一到，立刻有專人，把改道牌搬出來。仔細看這全新的改道牌，和以往的完全不一樣。舊改道牌白鐵加上紅字，容易隱身夜色之中。新版塗上亮眼白色，更寫明人本城市、禁止車輛通行。讓遊客逛起夜市，能夠更安心。
新版塗上亮眼白色，更寫請改道通行（圖／民視新聞）民眾：「剛才從捷運站走過來，一眼就有看到這個牌子，我覺得亮亮白色的蠻顯眼的，因為以往我們在逛夜市的時候，好像都不太會去注意到，難免就會有機車啊什麼的，但現在看起來好像，擺了之後這個車子，就比較不會那麼多這樣」
民眾：「如果有改道牌放出來的話，我覺得好像比較人可以走的感覺，然後也會有可能提醒其他人，就是不要，汽機車不要騎進來這樣子」
饒河夜市前後入口，都設有改道牌，提醒騎士、車主，行人徒步時間到，先別進出！這次更在中段，也就是夜市連結彩虹橋的路口，也放上兩個改道牌，串聯兩處景點，旅客能安心的，邊吃邊賞，河岸風光。
台北市交通局科長 黃皇嘉（圖／民視新聞）台北市交通局科長黃皇嘉：「透過這個設定統一形式的拒馬，讓市民能夠比較清楚的知道說，在這個時間裡面，這個他已經進到一個，比較安全的一個漫步區的空間，希望透過這樣子的一個方式，提升這個夜市人潮及遊客的，一個步行環境品質」
包含饒河夜市在內，華西街、士林夜市等共26個夜市，都統一使用了市府提供的這個新型改道牌，增加辨識度的同時，也要讓行人知道，看到牌子，就代表走在這裡，不用擔心！
