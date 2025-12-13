打造視障友善金融環境 這家攜手淡大推員工教育訓練！

財經中心／余國棟報導

全球人壽致力打造視障友善金融服務環境，總經理馬君碩(第二排中)攜手多位董事共同響應「視障友善服務推廣」員工教育訓練課程。（圖／全球人壽）

為提供視障族群客戶更友善的金融服務環境，全球人壽近期特與淡江大學視障資源中心合作，舉辦兩場「視障友善服務推廣」員工教育訓練課程，總經理馬君碩與多位董事親自參與活動。金管會114年度「公平待客原則評核」中全球人壽名列前25%績優企業，本次殊榮充分肯定全球人壽積極推動公平待客。

為強化對視障族群的溝通與服務的同理心，全球人壽持續優化視障友善服務，今年第4季分別在總公司與桃園分公司舉辦「視障友善服務推廣」教育訓練，由淡江大學視障資源中心專業講師授課，透過理論講解與體驗活動，培養員工對視障者需求的理解與應對能力。

廣告 廣告

兩場內部員工訓練課程的對象，主要為第一線服務人員，尤其台北場活動獲得總經理馬君碩、董事蔡金拋、獨立董事林壯松、獨立董事楊文斌、行政長暨資深副總經理韋亭旭及多位主管共同響應，課程內容涵蓋視障者生活樣貌、科技輔具應用與實務互動技巧，並安排「模擬眼罩體驗」，讓同仁在視覺受限情境下體驗空間移動，親身感受視障者日常挑戰，深化服務同理與敏感度。這不僅提升員工的服務技巧，更強化以人為本的服務態度，進一步將公平待客精神延伸至每一次真實互動中。

全球人壽深信公平待客不僅是制度落實，更是態度實踐，公司長期推動多元服務培訓與弱勢關懷行動，包括金融消費者保護教育、銀髮族與身心障礙者友善指引等，以具體作為厚植同理與尊重的服務文化。未來也將持續深化公平待客，以行動落實「以客為尊 待客如己」，讓每位同仁在實際服務中以理解與尊重回應多元客群。

更多三立新聞網報導

買美股還在怕看不懂嗎 美股新手救星就看它！

AI再度救場！上櫃11月年增4%446家成長 這幾類好慘續探底

蘋果折疊機題材點火！它含七成蘋概股迎換機潮 紅到跨海日本掛牌

半導體過濾需求大爆發！這家11月營收成長12％創高 全球佈局效果展現

