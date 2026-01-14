打造親子雙語閱讀新體驗 花蓮市圖推動AR互動繪本

親子雙語閱讀新體驗

因應科技進步帶來的閱讀型態轉變，花蓮市立圖書館特別與企業合作，在兒童館辦理「AR互動式英文繪本體驗活動」，引進結合擴增實境（AR）技術的英文繪本教具，讓親子在閱讀中結合互動、探索及學習。

透過簡易英語口訣暖身，協助孩子迅速進入學習狀態，同時讓家長瞭解平板操作與音量管理方式，強化親子共學與數位素養。孩子們藉由AR互動圖卡進行錄音、蒐集線索等任務，在故事情境中主動思考與表達，有效提升閱讀專注力與學習參與度。



花蓮市立圖書館館長陳怡琳表示，圖書館導入AR等新科技體驗，讓孩子在閱讀中結合互動、探索與學習。這次特別購置整套互動繪本，全套共15本經典故事，搭配互動卡與著色卡，並支援中、英、韓等多國語言，未來將成為兒童館的常設館藏，歡迎市民到館借閱體驗。