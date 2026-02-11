打造貓咪友善森林！這「6 種」安全好養的室內植物讓綠意與毛孩共存

火報記者 張舜傑／報導

不少養貓家庭都喜歡在家中擺放植物，讓空間多一點自然氣息，但同時又擔心貓咪誤咬葉片會影響健康。其實只要挑對種類，室內綠化與毛孩安全可以同時兼顧。

一、波士頓腎蕨：經典耐養的入門款

波士頓腎蕨外型柔軟蓬鬆，放在客廳或窗邊都很合適，且對貓咪沒有毒性，這類蕨類植物喜歡明亮但不直曬的光線，只要保持土壤微濕即可生長良好，即使偶爾被貓咪碰觸，也不容易受損，適合第一次嘗試打造「貓咪友善綠意空間」的家庭。

貓草與小麥草還能滿足啃咬需求，降低貓咪對其他植物的興趣。圖:unsplash

二、貓草與小麥草：滿足啃咬天性的專屬角落

貓草與小麥草本身對貓咪安全，還能幫助腸胃蠕動，對排出毛球有一定助益，將這類植物放在固定位置，可以引導貓咪在特定區域啃咬，減少牠們對其他觀賞植物的興趣，對飼主來說，這不只是擺設，更像是為貓咪準備的一塊小型「綠色遊樂區」。

三、非洲紫羅蘭：小巧開花的溫柔點綴

非洲紫羅蘭花色柔和，體型不大，很適合放在書桌或窗台，它對貓咪無毒，照顧方式也不複雜，只要避免積水並提供適度光線，就能長時間維持良好狀態，由於植株不高，不容易被貓咪撞倒，也能在有限空間中增添色彩變化。

四、竹芋類植物：葉型豐富的室內景觀

竹芋類植物以葉片紋路著稱，能讓室內空間多一點層次感，多數竹芋對貓咪安全，適合半陰環境，放在不直曬的位置即可，這類植物葉片較厚實，不易因輕微拉扯而受傷，對於有貓活動的空間來說相對耐用，也能維持整體美觀。

五、蜘蛛草：實用又清新的綠色選擇

蜘蛛草生長力強，外型輕巧，適合吊掛或放在高處，能減少貓咪直接接觸的機會，這種植物對貓咪無毒，照顧起來也不費心，只要定期澆水即可，許多家庭也會選擇蜘蛛草作為室內綠化的基礎款，兼顧安全與實用性。

六、圓葉椒草：外型可愛又省心

圓葉椒草葉片圓潤厚實，整體造型討喜，對光線需求不高，適合室內環境，這類植物對貓咪安全，澆水頻率不需要太高，很適合生活忙碌的飼主，擺在層架或窗邊，可以讓空間多一分生氣，又不會影響貓咪活動動線。

選對植物，綠意就能成為安心的生活陪伴。圖:unsplash

在有貓的家庭中，植物選擇本身就是居家安全的一環，透過波士頓腎蕨、貓草、非洲紫羅蘭、竹芋、蜘蛛草與圓葉椒草等安全植物，能讓空間更有自然感外，也能降低誤食帶來的風險，當綠意與貓咪需求一併考量，植物便能成為生活中的療癒存在，讓人與毛孩都能自在享受同一個空間 !