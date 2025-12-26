打造貓咪的「秘密基地」! 從清潔異味到躲藏點 五步驟建立牠的安全感

火報記者 張舜傑／報導

貓咪出現躲藏或緊張行為，多半源於安全感不足，提供可安心躲藏與休息的「秘密基地」，並調整環境動線，有助牠們恢復放鬆與對家的信任。

清除異味，重建熟悉氣味

氣味是貓咪認知環境的重要依據，空間中若殘留陌生動物、清潔劑或刺激性香氛的味道，都可能讓貓咪感到不安，過度清潔反而會抹去牠們熟悉的氣味標記，建議使用氣味溫和的清潔方式，保留貓咪常用物品的原有味道，讓空間重新變得可辨識且安心。

保留熟悉氣味，選擇高處或隱蔽角落，並提供固定柔軟的專屬休息物，可強化安全感。圖:istockphoto

選擇高處或隱蔽角落

貓咪天性喜歡居高臨下或躲藏在不易被打擾的地方，能觀察周遭卻不必直接面對刺激，書櫃上層、貓跳台或家具後方，都是理想的秘密基地位置，這些空間能讓貓咪在需要時快速撤離，降低壓力與警戒感。

提供柔軟且專屬的休息物

一個真正讓貓咪放鬆的基地，少不了舒適的休息素材，柔軟的毯子、熟悉的貓床或帶有飼主氣味的衣物，都能強化安全感，重點在於固定位置與專屬使用，避免頻繁更動，讓貓咪建立穩定的心理連結。

減少干擾，尊重貓咪選擇

秘密基地的意義，在於讓貓咪能自主選擇進出，當牠躲進基地時，飼主應避免拉出或打擾，過度關心反而會增加壓力，讓基地成為真正不被侵犯的安全空間，貓咪才會願意長期使用。

結合動線與日常資源配置

安全感不只來自躲藏點，也與整體生活動線有關，將食物、水碗與貓砂盆安排在安靜、不被干擾的位置，並確保基地附近有清楚退路，能讓貓咪在活動與休息之間自由切換，降低焦慮感。

尊重貓咪自主進出、不打擾躲藏空間，搭配安靜的生活動線，能降低焦慮並提升穩定度。圖:istockphoto

建立貓咪的秘密基地，不只是擺放一個貓窩，而是從氣味、空間到互動方式的整體調整，當貓咪知道家中有一處永遠屬於自己的安全角落，情緒自然會慢慢穩定，也更願意主動親近與探索，讓人與貓之間的關係回到輕鬆而信任的狀態。