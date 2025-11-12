打造跨國科研交流舞台 台北國際青年科學論壇登場

〔記者甘孟霖／台北報導〕「2025台北國際青年科學論壇(TIYSF)」於11日及12日於北一女中舉行，集結來自日本、新加坡、越南、泰國及馬來西亞共計9所高中與18所國內高中，逾150位優秀高中生，為青年打造科研國際交流舞台。

台北市長蔣萬安表示，「向世界學習，開創教育新格局」是北市教育的理念，也是市府對所有學子的承諾，全球科技巨擘輝達(NVIDIA)選擇將海外總部設於台北市，除重視台北市在科技創新及具備供應鏈生態聚落發展等優勢外，優秀人才匯聚更是企業看重的面向。台北市領先全國，首創為高中生打造國際科學交流平台，展現首善之都在教育創新上的遠見與行動力，藉此期勉所有同學都能勇於跨越國界、與世界接軌，成為引領未來的關鍵力量。

論壇首日上午由諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父 Andre K. Geim 教授帶來主題演講；下午由北一女中教師團隊帶領學生分組進行科學實作。第二日上午匯聚產官學界專家辦理大師講座，邀請中央研究院院士牟中原、台灣大學資訊工程學系教授蕭旭君及台積電處長張孟凡，與學子共同探討前瞻科技與關鍵議題；下午進行「台北城市探索」，由北一女中「綠衣使節」化身城市大使，與來自海外及外縣市的學生走讀台北地標、品嚐在地美食、體驗台北城市文化脈動。

台北市教育局表示，透過此次論壇，不僅展示台北市優質教育資源及創新，未來更將持續推動科學教育與國際交流，更透過青年世代主動參與與跨國文化互動，展現台北友善、多元、創新的城市魅力。

