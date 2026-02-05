即時中心／林耿郁報導

新竹市政府今（5）日宣布，延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授、棒球總隊教練林琨瀚，出任新竹市副市長；期盼進一步鞏固新竹市「國手培育之都」的領先地位。

國手入府！針對這項新人事案，市長高虹安表示，林琨瀚過去在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。

此外，林琨瀚在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設；未來竹市府將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，落實全齡健康生活計畫。

廣告 廣告

新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。

本次高虹安延攬林琨瀚出任副市長，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

林琨瀚表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。未來將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。

接下來除了全面協助推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

林琨瀚預計於3月份正式上任副市長；市府期待透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向上，邁向更高層次。

《林琨瀚小檔案》

學歷：

中國文化大學運動教練研究所碩士

經歷：

• 國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練

• 中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員

• 2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練

• 2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組

• 1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主

獲獎紀錄：

中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等。





原文出處：快新聞／體育之城！打造運動新風氣 高虹安延攬前棒球國手林琨瀚任副市長

更多民視新聞報導

「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀

歷史觀測站／民眾黨6立委今請辭 一文回顧「兩年條款」前世今生

震碎三觀！藍白竟真的通過「助理費除罪」 顏寬恒、高虹安有望解套

