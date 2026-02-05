打造運動科技城 竹市延攬職棒名將林琨瀚擔任副市長





新竹市政府5日宣布，延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。市府表示，此項人事安排將借重林副市長深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

高虹安市長表示，林琨瀚副市長在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。林副市長在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設。高市長強調，未來將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

廣告 廣告

林琨瀚副市長表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」林副市長提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。



更多新聞推薦

● 「台灣就業通」網站結合職涯探索與職缺媒合 打造智慧化求職模式