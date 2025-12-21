打造醫療韌性 北榮首發「防災包1號」

（中央社記者陳婕翎台北21日電）面對地緣政治風險、大型天災隨時可能來臨，打造醫療韌性護台灣刻不容緩，台北榮總今天首發「防災包1號」，院長陳威明呼籲普發防災包，鼓勵企業認領捐贈，擴散防災力量。

中華民國公立醫院協會在台北榮總舉行「醫療韌性守護健康台灣」研討會，身為中華民國公立醫院協會理事長的陳威明，帶著北榮設計的「防災包1號」亮相，他向媒體分享，防災包內有電池、水袋、保溫板、手搖式收音機等基本防災物資。

陳威明也談到他與防災包的緣分，他的女兒住在瑞典，2年前曾傳照片告訴他，瑞典政府已向全民發放防災手冊，當時他並未特別重視，後來女兒送他防災包作為父親節禮物，他仍只是放在一旁。

直到去年前往日本大阪近畿大學，陳威明收到的禮品同樣是防災包，再加上今年政府發放俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」，才真正意識到防災的重要性。他帶領北榮團隊設計「防災包1號」，呼籲政府普發防災包，也向企業界喊話，由企業認領捐贈，將防災力量擴散到社會。

陳威明表示，公立醫院在全國醫院床位數中僅占約3成，但無論是在疫情期間或八仙塵爆等重大災難，公立醫院都發揮關鍵作用，隨著大型天災頻傳、地緣政治風險升高，以及極端氣候造成傷亡，醫療體系正面臨前所未有的挑戰，公立醫院打造醫療韌性廊道，或許就是解方之一。

陳威明指出，過去的疫情及嚴重公安事件是「病人送到醫院」，以台灣醫療體系、政府高效率指揮調度，都可以得到妥善處理，但災害風險形式日趨複雜，醫療機構可能自身都會受創。醫療救援應摒除單兵作戰思維，儘速展開區域聯防布局，要把握垂直整合與水平支援的各種可能。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻指出，醫療機構必須具備風險即戰力，也就是主動偵測風險、迅速應變衝擊、有效恢復運作、持續調適精進整體能力，強化醫療韌性4大步驟，分別為醫療機構的風險防範、風險發生與警戒啟動、風險衝擊與應變管理、災害復原與經驗學習。

陳志鴻表示，醫院應落實災前準備，阻斷風險路徑與減少風險危害的關鍵，啟動風險預警系統，及早偵測風險訊號，則可避免衝擊擴大，面對風險重創，快速啟動區域聯防，以搶救病人為最大顧念，務求維持核心醫療服務不中斷，災後復原階段應將危機經驗轉變為制度化學習。（編輯：管中維）1141221