打造關鍵材料重鎮 麥寮綠色園區成雲林科技轉型關鍵支點

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為迎接全球產業鏈高值化與永續轉型趨勢，雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，鎖定關鍵材料製造領域，期望憑藉麥寮深厚的石化產業能量，發展創新技術，為地方產業注入新動能。

雲林縣長張麗善20日上午率縣府城鄉發展處處長林長造、建設處處長廖政彥、地政處處長葉永星、新聞處處長陳其育於麥寮社教園區舉行麥寮綠色產業科技加值園區推展進度說明。張麗善縣長感謝麥寮鄉許忠富鄉長、林深議員、許留賓議員、吳蕙蘭議員、麥寮鄉民代表會韓青山主席、代表、村長、地方仕紳對此案長期關注，共同關心地方發展，並提供許多寶貴建議。

縣長張麗善於麥寮社教園區說明園區推動進度時表示，該計畫是雲林「九大產業園區政策」的重要一環，不僅回應產業升級需求，也攸關青年就業與人口回流。縣府團隊將全力推動都市計畫及相關配套，為企業投資創造友善環境。

城鄉發展處林長造處長表示，「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」完成後，預計可釋出約30公頃產業用地供招商設廠，創造約7,000個就業機會，年產值上看213億元，並與麥寮現行第三次通盤檢討的農業區規劃相互結合，形成完整的發展架構。

麥寮鄉長許忠富表示，地方高度期待園區帶動更多產業進駐，活絡地方經濟、增加就業機會，鄉公所將全力配合都市計畫檢討作業，與縣府攜手完善麥寮整體發展藍圖。

張麗善強調，雲林縣政府推動產業園區的目的，不僅是招商引資，更是讓雲林「脫胎換骨」，在全球產業變局中站穩腳步。透過九大產業園區逐步到位，雲林將加速建構具競爭力的科技產業生態系，朝向農工並進、永續共榮的城市典範邁進。（照片／雲林縣政府提供）