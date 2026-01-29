打造防暴第一線！ 花蓮紫絲帶社區量能再進化

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】為深化社區初級預防能量、強化以社區為核心的暴力防治網絡，花蓮縣政府配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，於115年1月29日及4月16日，在花蓮縣政府青年發展中心辦理「衛生福利部115年度紫絲帶社區認證三部曲教育訓練（東區場）」，透過中央與地方攜手合作，為第一線社區防暴人員持續充電，全面提升在地守護力。

衛生福利部表示，為具體檢視社區初級預防工作的實際成效，並擴大社區組織參與防暴行動，特別推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，以制度化的認證機制，引導社區建立穩定且可長可久的防暴網絡。113年度全國共有42個社區發展協會提出申請，其中40個社區順利通過認證，顯示各地社區對防暴工作的投入與成熟度逐年提升；114年度認證審查作業目前亦持續進行中，制度影響力持續擴大。

為協助地方政府與社區更清楚掌握紫絲帶認證三部曲的核心精神與實務操作，衛生福利部委託社團法人台灣福利厚生學會辦理「紫絲帶社區認證暨教育訓練計畫」，透過分區教育訓練與專業輔導，協助各直轄市、縣（市）政府社區初級預防相關人員，深入理解認證指標、制度運作與實務應用，同時強化補助計畫撰寫、成果呈現、自我檢核及認證申請等關鍵能力，提升各地推動防暴工作的專業度與一致性。

本次東區場次由花蓮縣政府協辦，負責課程場地、餐點及硬體設備等行政支援，營造友善且完善的學習環境，讓來自各縣市的學員能專注投入課程。花蓮縣政府指出，唯有中央政策與地方實務緊密結合，才能讓制度真正落實到社區，轉化為具體而有效的防暴行動。

花蓮縣政府社會處社工科江馨婷科長亦親自帶領團隊，結合社會處業務人員及轄內社區發展協會幹部，共計8人全程參與兩梯次教育訓練，從制度架構、指標內涵到實務操作進行系統性學習。課程結束後並透過測驗與回饋機制，確保學員能確實掌握紫絲帶社區認證三部曲的重點，為後續輔導社區自評與認證作業奠定穩固基礎。

縣府表示，本次教育訓練的核心目標，在於協助各直轄市、縣（市）政府落實紫絲帶社區認證獎勵計畫，並提升轄內社區完成115年度自評與認證作業的能力，讓社區能透過制度化工具，檢視並持續精進自身防暴行動的深度與廣度。

花蓮縣政府強調，社區是防治暴力最前線，也是最貼近民眾生活的安全防線。未來將持續與衛生福利部及台灣福利厚生學會密切合作，陪伴轄內社區穩健推動紫絲帶認證機制，逐步建構更完整、更具韌性的社區安全網，讓花蓮成為民眾安心生活、放心依靠的幸福家園。