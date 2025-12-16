打造防『婦』網 臺大雲林分院3度獲政府服務獎

行政院副院長鄭麗君頒發第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」，表揚臺大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼安全網的創新成果。（記者劉春生攝）

臺大醫院雲林分院憑藉「打造安全防『婦』網，偏鄉婦幼的靠山」計畫，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」。此屆政府服務獎全國共有四十八件優秀服務方案入圍，最終僅二十六件獲獎，競爭相當激烈。此計畫展現分院長期深耕偏鄉、以制度設計回應公共需求的治理成果。頒獎典禮將於十二月十五日在台北政治大學公企中心舉行，由行政院副院長鄭麗君親自頒獎。

雲林地區長期面臨婦產科醫師高齡化、醫療資源分布不均、急重症外轉風險高等結構性挑戰。臺大醫院雲林分院自一零六年成立婦幼醫學中心，承接衛生福利部「周產期照護網絡服務計畫」，並擔任彰雲嘉竹山地區周產期核心醫院，選擇不以單點補強作為解方，而是從制度出發，整合人力與資源，攜手醫院與多家基層婦產科診所，逐步建構偏鄉婦幼安全防護網。

創新制度，提升醫療效率與安全馬惠明院長表示，此計畫率全國之先推動四大創新服務模式，包括高危妊娠產前轉診機制、新生兒外接與遠距即時監測、產科開放醫院模式，以及全國首創的數位化血庫調度平台。其中，跨院智慧輸血系統將緊急供血時間由原本約三小時縮短至三十分鐘，新生兒外接結合四G遠距監測，讓救治自診所即刻啟動，不僅有效降低孕產婦與新生兒風險，也讓偏鄉醫療由「各自為戰」轉為「區域聯防」。馬院長指出，此計畫制度的開創與奠基，源自時任臺大醫院雲林分院副院長徐明洸的前瞻規劃與推動。

這是臺大醫院雲林分院第三度榮獲政府服務獎肯定。分院曾於第三屆政府服務獎以「守護大雲林的癌症照護︱你農我儂、不離不棄」獲得社會關懷服務肯定，並於第六屆以「安心雲林e院聯防」榮獲創新數位加值項目殊榮，從癌症照護到數位聯防，再到婦幼安全，分院持續以制度創新守護民眾健康。