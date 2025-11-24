打造雙核心醫照整合網絡 中市豐原醫院附設「后里綜合式長照機構」啟動

衛福部豐原醫院於台中市后里區新建之「綜合式長照機構」今24日正式啟動儀式大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應高齡化社會趨勢，強化在地長照資源布局，衛生福利部豐原醫院於臺中市后里區新建之「綜合式長照機構」今（24）日正式啟用。這座由中央政府斥資4.7億元、歷時兩年興建完成的長期照護設施，不僅是全臺首座由衛生福利部所屬醫院全新打造的長照機構，更肩負長照3.0政策下的重要示範角色。

行政院長卓榮泰親臨啟用典禮，並於致詞中表示，政府推動長照3.0以「在地老化」與「人本照顧」為核心理念，后里綜合長照機構的啟用，象徵中央積極投入資源、完善長照服務網絡，具體實現「照顧不中斷、服務可近」的政策目標。

行政院長卓榮泰親臨啟用典禮致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

強化區域照護量能 滿足地方長照需求

后里綜合長照機構設有200床住宿型長照床位與30床日間照顧床位，將大幅提升后里及周邊地區的照護能量。根據統計，臺中市65歲以上人口比例已達17%，長照需求持續上升。該機構的啟用，不僅能紓解中部大山城地區的床位壓力，更能為地方長者及家庭提供穩定而周全的支持服務。

后里綜合長照機構每年預估可提供超過7萬人次住宿照顧及9,000人次日間照顧，直接受惠超過200戶家庭，同時提供短期喘息及失智專區服務。透過多元整合的照護模式，將有效減輕家庭照顧者負擔，落實長照3.0「健康老化、在地老化、安寧善終」的政策願景。

打造雙核心醫照整合網絡，台中市豐原醫院新建「后里綜合式長照機構」啟動，與會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

導入智慧復能設備 打造長者專屬個別化訓練空間

后里綜合長照機構日照中心重視長者的肌力維持與健康促進，率先引進「等速肌力訓練設備」，涵蓋手部上推下拉、腿部推蹬、前踢勾腳、手臂擴胸及核心強化等多項訓練功能。長者可依個人狀況進行專屬訓練，有效強化四肢肌群、提升核心穩定度，降低跌倒風險並延緩退化，展現國際長照復健的新趨勢。

為讓失能長輩同樣受惠，日照中心亦設置「被動律動」設備，包括全身垂直輪椅運動訓練及全身垂直運動紓壓椅，不僅有助復健，更能放鬆肌肉、促進血液循環，讓長者獲得全方位照護。

同時，導入「智能化系統」，可自動記錄每位長者的使用時間、力量與速度等數據，治療師可依據分析結果即時追蹤進展並調整個別化訓練方案，讓復能成效最大化。這項創新措施結合復健與健康促進，打造安心、健康又充滿活力的銀髮樂園。

率先引進「等速肌力訓練設備」，涵蓋手部上推下拉、腿部推蹬、前踢勾腳、手臂擴胸及核心強化等多項訓練功能。（圖/記者廖妙茜拍攝）

醫照整合再進化 打造「雙核心」在地照護網絡

衛生福利部次長呂建德表示，除啟用長照機構外，衛生福利部同步規劃於鄰近地段設立「豐原醫院后里分院」，提供門診、復健及健康促進服務，未來將與長照機構形成「醫照整合」的雙核心照護網絡。此一規劃可確保長者自急性醫療、復健到長期照護服務無縫銜接，強化偏鄉地區醫療能量，落實「從住院到在地安老」的一站式照護目標。

透過醫療服務與長照資源整合，后里地區將成為中部地區長照體系的重要節點，縮短偏鄉與都市之間的照護落差，具體實現「均衡臺灣」的政策精神。

長照3.0穩健推進 邁向健康與尊嚴並重的高齡社會

自106年推動長照2.0以來，政府持續擴充長照量能，現已邁入「長照3.0」階段，聚焦於服務可近性與照護品質的提升，同時導入智慧科技、強化照顧人力專業與穩定性。

全國長照服務涵蓋率自106年的20.3%提升至113年底的84.86%，服務人數由9萬人增至75.7萬人，據點數突破1萬5,000處，顯示政策成果顯著。未來將持續結合醫療、照顧、預防與社會參與等多元服務，打造共融照顧圈，並推動人力培訓與照護環境優化，朝向安全、溫暖且具尊嚴的高齡友善社會邁進。

后里綜合長照機構的啟用，正是政策成果的具體展現，象徵中央政府積極推動長照政策、擴大社會投資與強化醫療照顧銜接的決心，為實現「健康臺灣」與「希望工程」寫下新的里程碑。