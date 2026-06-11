打造雲林虎尾新地標 虎尾西市美食廣場改建啟動

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雲林虎尾西市場曾是虎尾最繁華的傳統市場之一，也是許多虎尾人共同的生活記憶。（圖：雲林縣政府提供）

雲林縣虎尾鎮「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」動工典禮今（11）日舉行，將斥資2.7億元經費進行改建，透過市場更新與空間活化，著手打造一處融合美食、觀光與文化的新地標，帶動虎尾舊城區再生與商圈轉型發展。

位於雲林縣虎尾鎮中正路的第三公有零售市場，就是當地民眾所熟悉的西市場，建於於民國45年，曾是地方最繁華的傳統市場之一，也是許多虎尾人共同的生活記憶。只是隨著消費型態改變及建物逐漸老舊，市場機能日益式微。為活化閒置空間、重振商圈發展，虎尾鎮公所因而提出改建計畫，獲得縣府全力支持。

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虎尾西市場第一階段拆除工程動工。（圖：雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，此次拆除工程能順利展開，感謝德興宮協助與攤商及周邊住戶溝通協調，凝聚地方共識，也肯定虎尾鎮長林嘉弘及鎮民代表會主席陳明聖率領團隊積極推動。尤其鎮公所自籌1億元向國有財產署取得土地，展現改善環境、推動地方發展的決心。

虎尾西市美食廣場打造融合美食、觀光與文化的新地標，將帶動虎尾舊城區再生。（圖：雲林縣政府提供）

虎尾西市場未來將興建地上3層鋼構建築，總樓地板面積約771坪。虎尾鎮長林嘉弘指出，改建不僅是市場更新工程，更是虎尾整體發展的重要里程碑。未來將透過空間重整與景觀規劃，串聯虎尾合同廳舍、虎尾郡役所、雲林記憶Cool、故事館、布袋戲館及德興宮等文化據點，進一步連結中正路、中山路至虎尾鐵橋觀光廊帶，打造兼具歷史文化底蘊、觀光魅力與商業機能的新亮點，帶動地方繁榮發展。（龐清廉報導）

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