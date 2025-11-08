打造零兒虐友善幼教職場 許淑華要求北市幼兒園普設監視器並保存影像90日

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華7日於議會質詢時，針對近年頻傳的幼兒園虐兒爭議，呼籲臺北市政府應立即採取更積極措施，全面推動公私立幼兒園教室普設監視器，並將錄影資料的保存期限從現行的30日延長至至少90日，以打造零兒虐的友善幼教職場。

台北市議員許淑華在議會要求幼兒園普設監視器、影像保存90日。(翻攝畫面)

許淑華指出，由於幼童缺乏完整敘事能力，一旦發生爭議，往往難以釐清事實。為最大化保護幼童並兼顧第一線教師權益，她要求市府應儘速修訂相關要點並編列預算。她分析，臺北市共計692間幼兒園中，公共空間的監視器設置率雖達90.75%，但教室內的設置比例僅有74.57%，離全面普及仍有差距。特別是公立幼兒園，教室設置率僅55.78%，仍有待加強。儘管市府已編列預算補助私立幼兒園裝設監視器（目前已有45間申請，補助383萬餘元），且主管0至2歲托育的社會局也同意普設並將保存期延長至60天，但主管2至5歲幼兒園的教育局仍需積極完善政策。

廣告 廣告

許淑華強調，監視器是釐清爭議、提升透明度的重要工具，但同時必須嚴格管理隱私。她要求市府必須在一個月內修訂《臺北市教保服務機構設置攝錄影音設備補助暨管理試辦要點》，明確將公私立教保機構的監視器檔案保存期延長至90日，以符合爭議事件的追溯期需求。此外，許淑華也求市府應研修《臺北市教保服務機構設置攝錄影音設備管理要點》，法制化管理檔案存取權限，嚴格禁止未經主管機關授權的開啟或取用行為，並依《個人資料保護法》嚴懲違規者，同時公開尚未完善設置監視器的機構名單。

許淑華表示，監視器無法取代教師的愛心與專業，但能為場所帶來透明度，減少誤會，她將持續督促市府以更積極、更細緻的法規，為臺北市幼教環境構築堅實的防線。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光