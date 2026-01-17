打造零壓力的貓咪小窩！掌握「這5個」配置小技巧提升牠們的安全感

火報記者 張舜傑／報導

許多飼主希望貓咪能安心自在，但牠們對環境極為敏感，空間設計不當容易引發躲藏、拒絕互動或頻繁叫聲等壓力行為，打造零壓力居所，正是透過整體環境配置提升安全感，讓貓咪更放鬆生活。

安靜的角落，打造心理避難所

貓咪需要能夠完全掌控的私密空間，安靜的角落或封閉式貓窩，能讓牠們在感到不安或壓力時躲起來，這些安全區域對牠們來說不僅是休息的場所，也能讓貓咪在遭遇突發情況時有避難選擇，有助於穩定情緒。

提供安靜角落與垂直空間，能滿足貓咪休息與探索需求，高處與封閉空間能降低焦慮。圖:unsplash

垂直空間，滿足天性探索需求

貓咪喜歡高處，因為高處能提供良好的視野與心理安全感，設置貓跳台、窗台座位或高櫃觀察點，讓貓咪能自由上下，滿足探索本能外，也提供心理上的掌控感，減少焦慮與防禦性行為。

多樣藏身與觀察點，降低環境壓力

在居所中安排多個躲藏點，如家具下方、書櫃空間或布置貓洞，讓貓咪能根據情緒自由選擇躲藏或觀察的位置，這種選擇權能大幅提升安全感，並讓牠在社交互動或陌生來訪時保持自我控制。

氣味管理，維持熟悉感與舒適感

貓咪對氣味極為敏感，新家具、清潔用品或香氛可能引起不安，保持環境氣味穩定，並保留貓咪熟悉的氣味物品如毛毯或玩具，能讓牠快速辨識安全空間，降低壓力反應。

穩定作息與生活動線，建立安全節奏

貓咪對日常作息和環境動線的穩定性非常敏感，固定餵食時間、清理垃圾與保持通道暢通，能讓貓咪預測環境中的變化，減少突發刺激，提升安全感與舒適度。

提多藏身點、氣味管理與穩定作息，讓貓咪自由選擇安全區域，維持心理舒適與日常節奏。圖:unsplash

零壓力的貓咪居所，需要從角落安排、垂直空間、藏身點、氣味管理到生活作息多方面著手，透過這五個小技巧，飼主能營造出既安全又自由的環境，讓貓咪在家中放心探索、休息與互動，生活更自在也更健康。