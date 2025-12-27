打造電影神曲！A-Lin光看片段情緒潰堤 罕吐當媽心聲

電影《陽光女子合唱團》即將上映，主題曲〈幸福在歌唱〉找來金曲歌后A-Lin、金曲獎最佳製作人陳建騏和億萬票房導演林孝謙三度攜手打造，而在錄音前，同樣身為母親的A-Lin光是看到電影片段就感動到情緒潰堤，讓她打趣直呼：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

電影《陽光女子合唱團》即將上映，主題曲〈幸福在歌唱〉找來金曲歌后A-Lin、金曲獎最佳製作人陳建騏和億萬票房導演林孝謙三度攜手打造。

〈幸福在歌唱〉是三人繼電影《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉及影集版主題曲〈最悲傷的事〉後三度合作。歌曲由導演林孝謙填詞，為電影量身打造，製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，他形容在音域橫跨16度，配唱的時候必須仔細處理每個音符的共鳴，在真假音中選擇最適切的情感表達。

陳建騏說道：「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好』，和我的想法完全吻合。」展現絕佳默契。而當A-Lin在錄音室裡演唱到最後一句「愛是道永恆的光 守護在你的身旁」的時候，林孝謙導演說：「這首歌找到了它真正的樣子。」A-Lin用她的聲音輕輕抱了一下電影中的每個角色，也替每一個失而不忘、痛而不傷的人，亮起心裡最深的那盞光。

事實上，A-Lin在錄音前並未看過完整電影，僅先看了電影中合唱團的片段畫面，就讓她迅速感動潰堤，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡，歷經這些合作回憶，A-Lin也打趣地說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

電影裡以母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，而同樣身為女兒，也是母親的A-Lin，對於片中母親的情感更是感同身受，唱進歌曲中。在面對日常與家人的相處，A-Lin感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」

A-Lin罕吐當媽後的心聲。

直到錄音完成，A-Lin才有機會看完整部電影，她表示：「我當時都還不知道導演會把這首歌放在電影的哪個位置，沒想到這首歌串連整部電影的情節，當我從頭看到尾看完電影，我覺得導演很用心，這部電影很感人，〈幸福在歌唱〉是一首很溫暖的歌，一種遺憾中選擇成全，充滿了無私的愛。」《陽光女子合唱團》將於12/31全台上映。

