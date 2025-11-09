打造霧峰秋日慶典盛會 參山處辦阿罩霧草地音樂會 湧人潮

中臺灣霧峰的立法院民主議政園區於8、9日兩天化身為音樂與光影交織的草地舞台。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及在地學校音樂與熱舞社團等單位，共同舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，打造融合音樂、農食、文創與永續體驗的文化盛典。兩天活動吸引數千名遊客熱情參與（見圖），現場人潮熱絡，氣氛歡愉。

8日活動邀請多位貴賓蒞臨，包括立法委員何欣純、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建、霧峰文化觀光協會理事長林俊明及多位民意代表、各里里長與觀光圈夥伴，共同為活動揭開序幕。

參山處曹忠猷處長表示，霧峰兼具深厚的人文底蘊與自然資源，期望透過「阿罩霧草地音樂會」，將文化與旅遊深度結合，打造獨具特色的在地觀光品牌。活動音樂盛會，今年特別結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，展現中台灣秋冬節慶旅遊的全新樣貌。

其中，「低碳騎旅導覽」廣受好評，由霧峰觀光大使陳永進教授領騎，帶領民眾以環保低碳方式探索光復新村、亞洲大學美術館、霧峰農會酒莊與林家花園，感受霧峰的自然與文化風華。霧峰區農會更貼心贊助初霧清酒無限量試飲，並邀請全台知名調酒師駐場，讓民眾只要購買票券即可暢飲，現場氣氛熱烈。

音樂演出陣容堅強，從知名歌手溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文，到新世代歌手蕭容少、正宇、張晴、Aailyah等輪番登台，帶來流行與獨立音樂交織的秋日旋律。除流行音樂外，現場還有半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社、朝陽科技大學皇家熱舞社等在地團體精采演出，展現霧峰的青春活力與多元藝術魅力。