打造青創圓夢基地 雲林青年就創業聯合成果展登場

雲林縣政府為鼓勵青年回鄉發展，今(11/2)日在斗六市辦理「Bloom of Yunlin 撫錢花開青力全開－雲青就創業聯合成果展」，由雲林縣長張麗善偕同雲林青年創業大使無尊、國立雲林科技大學郭昭吟主任等為活動揭開序幕，現場匯集55個在地青年創業品牌、手作體驗課程、年度成果展示以及氣球城堡遊樂園等，吸引超過千位民眾到場享受充滿著青年充沛的能量的秋冬盛會。

張麗善表示，這幾年雲林縣政府一直思考各種方法，希望能夠留住年輕人、讓青年願意在地發展。因此將原本的勞工處改制為勞動暨青年事務發展處，並成立青年事務發展科及青年諮詢委員會，同時設立青年創業補助金，全面打造支持青年的政策體系。

張麗善說，縣府自111年度開辦「青年創業補助金」以來，已成功輔導並協助43家新創業者站穩腳步，累計補助金額突破新臺幣960萬元。今(114)年度起，更將微創型補助金額從30萬元提高至50萬元，專案型則從200萬元提高至300萬元，協助減輕青年創業資金壓力。此外，縣府還設立「撫錢House雲林青年創業基地」，提供青年完善的創業環境與資源，包括免費借用辦公與活動的空間、專業創業輔導諮詢、提升創業軟實力相關課程及創業資金等多項支援，已成功協助多家青年品牌在雲林萌芽茁壯。

藝人無尊表示，很榮幸擔任這次雲林縣政府的創業大使，創業真的不容易，希望透過這場活動，鼓勵更多年輕人勇敢追夢、留在雲林發展。撫錢House青創基地提供專業諮詢、課程與市場分析，還有最高300萬元的創業補助，讓年輕人不論在思維或資金上都更有信心。他鼓勵年輕人勇敢追夢，留在雲林實現夢想，讓家鄉更有活力與多元魅力。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，除創業支持外，縣府亦積極推動「少年人幸福職場訓練計畫」，以回應當前非典型就業趨勢，協助青年強化職場競爭力。課程聚焦「可立即帶進職場的硬實力與表達力」，從簡報與圖文製作、行動影片拍攝剪輯、舞蹈肢體表達、口條臨場訓練、AI小編應用、Excel數據應用、區塊鏈應用到平板電繪等課程，培養青年跨域能力。

張世忠表示，縣府將持續推動青年創業與就業雙軌發展政策，不僅提供資金補助，也整合教育訓練、就業媒合、創業輔導及技術支援等多面向資源，打造完整的青年支持生態系，讓青年在雲林能「創得起、做得穩、走得遠」。

