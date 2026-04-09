打造青年安居里程碑 彰化縣員林青年住宅受理申請至4月23日

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

員林青年住宅外觀設計示意 (圖／彰化縣府提供)

為落實青年安居政策、減輕購屋負擔，彰化縣政府積極推動青年住宅興辦計畫。其中「員林青年住宅」預計於今（115）年5月完工，目前已開放承購申請，受理至4月23日止，符合資格的青年可把握機會提出申請。

員林青年住宅位於員林市三條里（條和街一巷），規劃為地上8層、地下1層電梯華廈，共計42戶，提供一房與兩房兩種房型：

一房型（約12.85坪）：1房1廳1衛，共14戶，售價約369萬至406萬元。

二房型（約28.75坪）：2房2廳1衛，共28戶，售價約798萬至877萬元。

廣告 廣告

另規劃地下室平面汽車停車位21席，售價約155萬至170萬元，機車位則設於戶外空間，共71格。

申請資格方面，須為20歲至未滿45歲之中華民國國民，且設籍彰化縣累計滿3年，家庭成員名下均無自有住宅，土地公告現值總額不得超過1,000萬元。

為避免房市炒作，本案設有5年禁售規定，自所有權移轉登記日起5年內，除繼承等特殊情形外，不得出售、出租或贈與。

本案將採公開抽籤方式辦理，提供42戶正取名額，其中7戶優先保留予設籍員林市、大村鄉及永靖鄉之合格青年，另備取84名。中籤者須於公告選屋結果後15日內繳交10%承購保證金，並依通知期限完成簽約及繳款。

彰化縣政府青年發展處表示，申請期間自3月25日至4月23日止，可透過線上申請，或以郵寄（以郵戳為憑）、親送方式辦理。相關申請文件及作業資訊可至青年發展處官網查詢，或撥打專線電話洽詢。

本案鄰近彰南運動中心、員林農工及員農黃昏市場，生活機能完善，預期將成為在地青年安居的重要選擇。

【彰化縣政府廣告】