打造韌性台中 楊瓊瓔提里政3大升級

積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔提出「里政三大升級政策」願景，全面強化基層治理量能，除主張調高各里建設經費至每年30萬元、鄰長每月2000元交通補助費調增為每月2500元工作協助費外，也要建置里政數位平台，盼從最前線的里鄰系統著手，打造更安全、更有韌性的台中市。

楊瓊瓔表示，里長、鄰長無論是在COVID-19疫情期間的防疫宣導或颱風等天災，始終站在第一線，協助通報災情、安定民心，為市政運作不可或缺的重要橋梁；台中若要邁向更安全、有韌性的城市，關鍵就在於基層治理是否跟得上時代與需求。

廣告 廣告

楊瓊瓔說明，台中市共有625個里，每年各里鄰建設經費僅14萬元，而北市每里30萬元、新北及桃園則有60萬元，故主張台中里建設經費未來應調高至每里每年30萬元，且這只是「樓地板」，後續將依各里人口數、面積大小等實際需求彈性加碼，確保基層推動里政有足夠資源。

楊瓊瓔也說，台中市目前共有1萬2524位鄰長，他們長期協助市府、區公所等推動里政，卻未獲相對合理的回饋，因此她承諾，未來若擔任市長，將增發每位鄰長每月2500元工作協助費，並逐月發放，取代現行一年2萬4000元的交通補助費。

此外，楊瓊瓔也提出建置里政數位平台APP構想，作為市府與基層之間的雙向溝通橋梁，未來里長可透過平台即時反映建議，讓市府能夠在第一時間掌握狀況，形成市府里鄰即時通訊網絡。

楊瓊瓔強調，台中市近年稅收穩定成長，前兩項里鄰政升級措施，經試算每年新增預算約12億7500萬元，直言適度將資源回饋基層、回饋市民，市庫絕對負擔得起，這也是提升城市治理品質的必要投資。