打造韌性城市 新北以智慧消防強化救災能量

（中央社記者黃旭昇新北5日電）氣候變遷導致極端災害頻仍，新北市府消防局長陳崇岳今表示，正籌設「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，運用智慧科技強化防救災、緊急救護與應變效率，打造韌性城市。

消防局長陳崇岳今天在市政會議，以「智慧消防救災、建構安居新北」為題報告，他說，面對氣候變遷與複合型災害挑戰，期望強化救災專業並保障人員安全。至於救災救護需要靠團隊人力，現有預算員額2700名，將逐年增加與補實。

陳崇岳表示，新北市災害型態多元，從颱風、土石流到地震、水域安全，都須消防人員全力投入。火災件數自民國108年至114年，下降20％；OHCA（到院前心肺功能停止）患者出院存活率明顯提升，顯示救護效能進步。

他說，位於鶯歌區陶瓷博物館二期用地的「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，與中央環境部、消防署合作，預計在明年10月動工，作為災害應變與廠房複合型化學災害訓練基地。另外，以智慧科技監控與預警重大災情，確保即時應變。

市長侯友宜聽取報告後表示，新北市幅員廣大、災害潛勢多元，消防任務繁重卻屢創佳績，也隨時支援其他縣市的災害，將充實防救災量能與專業，強化指揮官臨場判斷能力。他全力支持補充消防人力，推動韌性社區、企業防災、校園防災及防災士訓練，全面提升基層防災能力。（編輯：林恕暉）1141105