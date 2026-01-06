打造韌性城市 臺中力推治水4大策略

記者張秉淞／臺中報導

臺中市政府今（6）日舉行市政會議，由水利局長范世億針對臺中防汛4大策略進度與成果進行專案報告，強調在汛期來臨前，將做好排水整治與清疏巡查，並持續建置雨水下水道，導入智慧AI監測，減少淹水災情。市長盧秀燕主持會議感謝城市英雄的投入，看不見的建設，卻是看得見的守護，保障市民安全。

盧秀燕指出，颱風來臨時，他們在最前線，平時商討如何部署與預防災害來襲，更要防缺水及如何有效調度水源，很感謝臺中市有一批非常優秀的水利人員，且治水同時不忽略城市的景觀，如葫蘆墩公園內軟埤仔溪，綠川興大段、大里康橋及其下游周邊水利園區等，把大家不敢親近的地方變成運動休閒的場域。另外，他們也重視水的歷史文化和教育，加強民眾珍惜並學習妥善利用水資源。

廣告 廣告

范世億說，雖然期望新的一年風調雨順，但是我們做好最完善的準備，過去臺中地區已建構大臺中水安全防護網，而打造韌性城市4大策略分別為野溪農路整治、區域排水改善、雨水下水道建設，以及智慧防汛系統建置。

首先，每年汛期前水利局會針對山坡地瓶頸段的野溪做巡查，在災害發生時，先做好搶險，災害結束之後，迅速地復建、保持暢通的農路，讓山坡地的整治工程在第一時間做最好的維護、做最安全的保障。

范世億表示，每年滯洪池維修及機電阻整備已有SOP規範，在非汛期11月到隔年5月前，1個月巡檢1次，汛期期間每個月2次，巡檢事項包含周邊和池底的垃圾清理，還有閘門啟閉等，確保滯洪池在豪大雨時發揮最大的功能，今年全市區域排水及各級排水路預計清疏 90公里。

范世億指出，自108年至去年12月，雨水下水道爭取獲中央前瞻計畫補助共核定施作45件，已完工28件，因應中央115年後新計畫，水利局目前積極爭取補助54件，加速推動雨水下水道建置，今年全市雨水下水道預計清淤20公里。

范世億強調，透過建置智慧防汛系統，傳遞救災重要資訊服務，如降雨預報判斷哪些區域發生災害，立即推播警示訊息提醒民眾，協助防汛人員進行最快的應變處置。豪大雨來臨時，雨水下水道、河川區排的水位監測與多面感測器相互運用，確保萬無一失。另外呼籲民眾可多加利用臺中水情APP，隨時查看附近災情或預防相關訊息，降低災害程度。

臺中市長盧秀燕主持會議感謝城市英雄的投入，看不見的建設，卻是看得見的守護，保障市民安全。（記者張秉淞攝）

臺中市水利局長范世億針對臺中防汛4大策略進度與成果進行專案報告。（記者張秉淞攝）