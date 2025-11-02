打造韌性新北 守護市民健康不停歇新北UCC假日上線

新北市土城區恩樺醫院設置「假日輕急症中心」2日起開辦，衛生局長陳潤秋（右二）前往醫院實地訪視及肯定醫療團隊的用心。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

響應衛福部「假日輕急症中心（UCC）」政策，新北市府衛生局推動中和怡和醫院及土城恩樺醫院設置「假日輕急症中心」2日起開辦；衛生局長陳潤秋先後前往兩家醫院實地訪視，肯定院方在流程規劃、醫療人力調度及環境整備上的周全準備與專業投入，充分展現醫療團隊守護市民健康的用心。

衛生局指出，這兩家醫院假日輕急症中心服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時，採兩班制運作；主要提供輕症病患就醫服務包括內（兒）科：發燒、感冒、腹瀉、嘔吐、頭暈、頭痛暈眩、過敏等呼吸道及腸胃不適症狀。外（骨）科：輕度外傷、割（刀）傷需簡單縫合傷口、輕度燙／挫傷等。

新北市中和區怡和醫院設置「假日輕急症中心」2日起開辦，衛生局長陳潤秋（左）前往醫院實地訪視及肯定醫療團隊的用心。（記者吳瀛洲攝）

衛生局長陳潤秋表示，UCC設置可分流輕症病人、減輕大型醫院急診壅塞，使醫療資源更集中照護急重症病患，同時縮短候診時間，提升醫療效率。目前試辦據點先以中和區怡和與土城區恩樺為主，未來將視就醫成效與醫療量能，配合中央政策評估增加據點，提供市民假日也能安心就醫的友善醫療環境。

衛生局表示，市民假日期間若有輕症不適，就可利用UCC服務，目前新北兩家承辦醫院掛號費皆為150元，部分負擔150元，共計300元，相較於直接前往醫院急診室可減少600元以上的費用。