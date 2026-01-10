打造韌性消防守護幸福雲林 張麗善表揚114年消防及義消楷模

▲雲林縣消防局今(10)日上午舉行第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣消防局今(10)日上午於消防局大禮堂辦理第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，縣長張麗善特地蒞臨，親自頒獎感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，今年度消防及義消楷模合計表揚57人。

今日表揚典禮，包含縣長張麗善、雲林縣議會黃凱議長、黃美瑤議員、斗六市長林聖爵親臨肯定全體消防及義消辛勞與奉獻，另立法委員張嘉郡、縣議員陳永修、賴淑娞、陳芳盈、黃勝志、曾博鴻、顏忠義、張維心也特派代表與會共襄盛舉。

張麗善縣長表示，消防是一份責任，更是一份使命!因為有消防與義消同仁日夜守護，雲林才能一次次平安度過風災、水患與火警，讓縣民安居樂業。她由衷感謝敬佩消防與義消同仁無私奉獻，同時更感謝所有眷屬能夠做為最堅強的後盾，讓所有警消、義消人員衝鋒陷陣、全力以赴，無後顧之憂，堅定守護雲林鄉親生命財產安全。

身為雲林縣義消總隊長，黃凱議長非常感謝消防及義消兄弟無私奉獻，沒日沒夜守護雲林，能夠獲得楷模表揚實至名歸，對於消防各項設備預算，他與議會同仁絕對鼎力支持。

張縣長指出，雲林近年在城市治理屢獲肯定。2025 年，《天下雜誌》縣市長施政滿意度調查，雲林縣以72.8%滿意度創歷史新高，名列全國第4名，並入選「前進標竿組」。同年，在「2025亞太暨台灣永續行動獎」暨「台灣永續獎」中榮獲37座獎項，被稱為「全國最大贏家」。其中，消防局「韌性消防永續雲林」專案更獲TSAA台灣永續行動獎銀級與APSAA亞太永續行動獎 Silver，展現消防專業與永續發展結合的成果。

張縣長再說，雲林縣消防在黃凱議長帶領議會議員同仁，針對所有警消、義消設備設施、防災、救護車大力支持；林文山局長上任後帶來新的觀念、思維，透過設備提升、數位工具運用，讓所有消防、義消人員不斷精進專業能力、救護技術，真正守護雲林家園、鄉親。

雲林縣消防局林文山表示，在張縣長、黃凱議長率領所有議員支持下，消防局在消防建設方面，近年投入超過2億元，新建虎尾高鐵消防分隊與四湖消防分隊，全面提升大虎尾及沿海地區防救能量；並於114、115年共投入7,000萬元，採購雲梯車、救助器材車、大型水箱車、化學消防車與水庫車，確保救災力量持續精進。另完成44部救護車汰換計畫，義消消防衣全面更新為五年內新品，讓出勤安全再提升。

此外，同樣重視義消福利，雲林縣義勇消防平安保險已由每人每年1,200元提高至1,500元，理賠額度最高達570萬元，居全國前三；義消協勤津貼由80元翻倍至160元，警義消工作獎勵金總額提升至100萬元。他代表所有消防與義消夥伴，感謝縣府及議會以實際行動支持力挺，讓大家在無私付出的同時，也能獲得最堅實的保障。

張麗善縣長再次感謝所有獲獎楷模及仍在崗位上堅守的消防夥伴，並承諾縣府將持續推動車輛汰換、廳舍建設、智慧防救科技及福利制度優化，讓雲林成為安全、永續、具韌性的幸福家園。