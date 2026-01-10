打造韌性消防 張麗善表揚114年消防及義消楷模
雲林縣消防局今(10)日上午於消防局大禮堂辦理第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，縣長張麗善親自出席頒獎感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，今年度消防及義消楷模合計表揚57人。
張麗善表示，消防是一份責任，更是一份使命!因為有消防與義消同仁日夜守護，雲林才能一次次平安度過風災、水患與火警，讓縣民安居樂業。她由衷感謝敬佩消防與義消同仁無私奉獻，同時更感謝所有眷屬能夠做為最堅強的後盾，讓所有警消、義消人員衝鋒陷陣、全力以赴，無後顧之憂，堅定守護雲林鄉親生命財產安全。
身為雲林縣義消總隊長，議長黃凱特別感謝消防及義消兄弟無私奉獻，沒日沒夜守護雲林，能夠獲得楷模表揚實至名歸，對於消防各項設備預算，他與議會同仁絕對鼎力支持。
張麗善說，雲林縣消防在黃凱議長帶領議會議員同仁，針對所有警消、義消設備設施、防災、救護車大力支持；林文山局長上任後帶來新的觀念、思維，透過設備提升、數位工具運用，讓所有消防、義消人員不斷精進專業能力、救護技術，真正守護雲林家園、鄉親。
消防局長林文山表示，在張縣長、黃凱議長率領所有議員支持下，消防局在消防建設方面，近年投入超過2億元，新建虎尾高鐵消防分隊與四湖消防分隊，全面提升大虎尾及沿海地區防救能量；並於114、115年共投入7,000萬元，採購雲梯車、救助器材車、大型水箱車、化學消防車與水庫車，確保救災力量持續精進。另完成44部救護車汰換計畫，義消消防衣全面更新為五年內新品，讓出勤安全再提升。
此外，同樣重視義消福利，義勇消防平安保險已由每人每年1,200元提高至1,500元，理賠額度最高達570萬元，居全國前三；義消協勤津貼由80元翻倍至160元，警義消工作獎勵金總額提升至100萬元。他代表所有消防與義消夥伴，感謝縣府及議會以實際行動支持力挺，讓大家在無私付出的同時，也能獲得最堅實的保障。
