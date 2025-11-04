打造韌性綠色醫院 新竹臺大分院發布《永續報告書》

新竹臺大分院持續提升醫療品質，促進良好醫病關係，打造安全、信任、共好的醫療照護環境。





氣候變遷對公共衛生的衝擊日益明顯，新竹臺大分院首度發布《永續報告書》，以「打造韌性醫院，邁向永續經營」為主軸，將ESG（環境、社會、治理）理念融入醫療營運，展現醫院從臨床照護到落實醫療永續的實質行動力與轉型決心。

新竹臺大分院院長洪冠予表示，面對氣候變遷與全球永續浪潮，醫療機構必須從能源管理、資源運用、社會共好到臨床照護全面轉型。永續是一條長遠的路，需要持續投入與行動。本院以「學習型組織」、「治理創新」與「智慧醫療強化」三大策略為核心，將永續理念融入營運決策與臨床實務，讓永續不只是政策方向，而是落實在醫院日常的核心價值。

新竹臺大分院醫院永續發展委員會召集人張毓廷副院長說明，《永續報告書》依循GRI國際準則與AA1000利害關係人議合標準，盤點醫療品質、傳染病防治、資訊安全、環境管理等九項重大議題，回應利害關係人對永續議題的關注與期待。報告書並經第三方機構依據ISAE 3000標準進行確信，確保資訊公開透明，展現醫院對誠信與永續治理的承諾。





