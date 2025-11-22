打造韌性臺東！中高齡就業.終身學習與性別暴力防治 三大成果齊登場

臺東縣政府響應十一月二十五日「國際終止對婦女暴力日」，二十二日在臺東市南京路市民廣場辦理「2025年中高齡就業博覽會」、「性別暴力初級預防成果展」及「114年臺東縣勞工大學成果展」，三大活動聯合登場，透過就業服務、終身學習與性別平等教育三項政策面向同步推動，吸引上千名民眾參與，展現臺東在勞動、社福與性別暴力防治的推動力道。

活動邀集20家廠商現場徵才及代收履歷，提供逾500個職缺，產業涵蓋觀光旅宿、製造加工、零售業、護理照護及社福機構，薪資最高達10萬元。透過現場徵才及履歷代收服務，協助中高齡求職者掌握職場趨勢，提升求職便利性，落實強化中高齡就業支持、促進多元就業機會目標。

廣告 廣告

「性別暴力初級預防成果展」以紫絲帶行動為主軸，結合動態競賽、靜態展示、互動攤位及社區表揚，深化民眾對性別暴力預防的認識，落實社區扎根、防暴網絡建置與跨系統合作。現場公開表揚社區防暴宣講師、紫絲帶認證社區，頒發感謝狀予關山鎮中福社區發展協會等十七個單位（見圖），肯定長期投入性別暴力防治。

「臺東縣勞工大學成果展」展示114年課程成果與學員作品，推出燙金手作體驗、拍照打卡抽好禮等，吸引許多民眾參加，展現勞工大學推動終身學習成果。

臺東縣政府表示，在就業、教育與安全議題上致力以「政策整合、跨局處合作」為核心，從支持中高齡就業、增強社區防暴能力，到推動終身教育，都是重要治理方向。終止對婦女暴力是社會共同責任，將持續從基層扎根，透過教育宣導、社區動能與制度支持，全面提升婦女安全保障，打造沒有暴力、歧視的友善城市。呼籲民眾遇到疑似家暴事件時，應立即協助通報113保護專線或110報案電話，或使用「關懷e起來」系統協助。

社會處長陳淑蘭指出，臺東縣政府近年在「中高齡就業支持服務」、「性別暴力初級預防」、「勞工終身學習推廣」等面向持續投入資源，成果已展現。未來持續擴大中高齡就業媒合服務、強化防暴教育、提升社區自主能力，促進勞工多元職能學習，並跨局處及透過社區、產業及民間團體共同合作，打造更安全、友善、具韌性的臺東。