打造風土味！無思農莊攜小農共釀甘酒、泥豆府傳承泥火山豆腐技藝
以花蓮在地食材出發的好滋味，左為無思農莊的芭樂口味甘酒釀，右為全台獨有的泥火山豆腐乳。（圖片來源：無思農莊、泥豆腐提供）
採訪・撰文＝余麗姿
花蓮以豐富的自然環境與在地農產，孕育出多樣的風土飲食文化。位於吉安的無思農莊，結合日本甘酒與台灣酒釀技術，以在地稻米與友善農法打造四季限定的甘酒釀；富里羅山村泥豆府則以泥火山泉水製作全台獨有的泥火山豆腐，重新喚起早年農村的傳統滋味。從發酵飲品到在地豆腐，兩地小農以技術與堅持展現花蓮農產的多元價值，也為食農教育與地方產業帶來新的發展可能。
無思農莊以在地稻米釀甘酒 結合30位小農打造四季風味
「喝的點滴，喝的美容液。」位在花蓮吉安的無思農莊，人稱「無為」的李洺展與林思瑩夫妻，融合日本甘酒與台灣酒釀技術，以奇萊山水灌溉的吉野稻米為基底，透過三階段溫層發酵，讓微生物在不同環境中活化，緩緩釋放天然甘甜與細緻風味，加上與30多個在地友善農場合作， 推出四季風味的甘酒釀。
甘酒是日本傳統發酵飲品，以稻米及米麴發酵製成，雖無額外添加砂糖，但有發酵產生的甜味，富含維生素、游離胺基酸及礦物質等成分，對人體健康、恢復活力有益，日本人稱為「喝的點滴」。甘酒分酒粕甘酒及米麴甘酒兩種，其中米麴甘酒不含酒精成分，適合各年齡層飲用的飲品。
人稱「無為」的李洺展（圖右）與林思瑩（圖中）夫妻經營無思農莊，兒子（圖左）也返鄉協助推廣甘酒釀。（段歆惟攝）
無為與思瑩嚮往自給自足、田園生活，10年前新北石門山從一塊梯田開始實驗生態村，由於農地以前是慣行農業下的土地，學習不同國家的自然農法改善土壤，例如其中KKF自然農法，透過採集當地（同流域）、上游的原始森林表土建立微生物菌種，再利用農業廢棄物發酵製作天然液與堆肥，增加土壤生物多樣性。
對微生物發酵的啟蒙來至自然農法，無為與思瑩用相同的概念做了味噌、鹽麴，有回參加市集銷售，發現沒有東西可賣，於是試著把自己吃的東西拿去賣，卻意外受歡迎，從自耕農變成釀造手作職人，但不減對田園生活的嚮往，7年前決定搬到花蓮，更接地氣、離產地更近。
不含酒精、受到大小朋友歡迎的甘酒釀，配合四季物產，喝得到最當時的風味。（圖片來源：無思農莊提供）
落腳花蓮後，無為以「稻豆輪作法」種植高雄147號米及花蓮1號黃豆。其中甘酒釀是用壽豐「小農小事」種植的吉野1號米培製米麴，並攜手30位在地小農共釀，有光復「瑪布隆農場」黑糯米、瑞穗「彌勒果園」晚侖西亞香丁、壽豐「歐根泥客農園」芭樂、壽豐「愛綠地農園」檸檬等，讓甘酒釀隨四季變化呈現不同的小農風味。2025年是無思農莊成立10周年，除了持續課程分享，無為表示，希望農場未來慢慢朝向共生的方向邁進，也是另一種生態村的實踐。
親手做泥火山豆腐 品嚐土地孕育美味
花蓮富里的羅山村是全台第一個有機示範村，擁有好山好水及特殊的泥火山景觀，加上有機種植黃豆，發展出全台獨有的「泥火山豆腐」，是造訪羅山的必嚐美味。泥火山的水含有鹽類礦物質，和鹽滷的作用一樣，可以作為製作豆腐的凝結劑，有了它，豆腐的口感會更紮實，耐久煮而且耐存放。把泡軟的黃豆磨成漿，倒進大鍋裡煮熟，榨出香濃的豆漿，在豆漿裡加入泥火山水凝結，再把水瀝乾，香噴噴又軟嫩好吃的泥山豆腐就完成了。
花蓮富里羅山村特殊的泥火山地形，造就遠近馳名的泥火山豆腐，林淑萍有機栽種花蓮1號黃豆，自產豆腐乳。（余麗姿攝）
「羅山大自然體驗農家」第二代林淑萍表示，豆腐製作長期以來，多以石膏來做為凝結劑，日本人發現泥火山泉來製做豆腐，但隨著商業發展，食品加工技術精進，泥水山豆腐因此逐漸沒落，直到92年羅山進行社區營造，農村發展一鄉一特色，從傳統農業轉型為休閒農業，原本種稻的他們，獲選為輔導體驗農家，於是他們重新找回泥火山豆腐的技藝，重現記憶中樸實好滋味。
比起一般豆腐，用鹽滷或石膏作為凝固劑，羅山村的豆腐是以泥火山水靜置、沉澱的清水代替鹽滷，完全天然、無化學添加物，豆香味更濃。「羅山大自然體驗農家」推廣食農教育，提供民眾DIY泥火山豆腐體驗課程，並將體驗延伸到山腳下、提供食材給位在羅山遊客中心裡的「豆奏會」餐廳，以及另以「泥豆府」品牌銷售豆腐乳。
林淑萍是豆奏會店主阿寶（本名張順興）的阿姨，林淑萍說，阿寶是生態廚師，返鄉傳承自家手藝，協助做導覽體驗外，把自家黃豆和在地農人的特產結合，發揮專長做成料理，讓更多旅客能透過真食物，認識花蓮的美好。
羅山大自然體驗農家設計DIY泥火山豆腐體驗課程，致力食農教育推廣。（圖片來源：林淑萍提供）
審稿編輯：童儀展
延伸閱讀
品種消失、文化也會消失！龍鳳農園與花田喜事的保種實踐
熊鷹農園與原生好物：以農作改良與加工創新建立新的食農教育路徑
東部食農安全與永續再升級 東華強化農藥快檢、慈濟推黑水虻循環教育
其他人也在看
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 28
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 120
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 8
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 26
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 172
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 14