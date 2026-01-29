打造香草故鄉！台東縣府啟動「香草慢生活」產業媒合 逾60家業者響應

▲臺東縣政府推動台東香草品牌產業跨域合作，媒合逾60家觀光業者開發新產品服務。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為加速台東香草產業的整體發展、品牌曝光與市場應用，臺東縣政府今(29)日辦理「讓香草走進生活-台東香草慢生活產業合作說明會」，正式啟動香草產業推廣行動，說明會邀集超過60家的在地香草業者與觀光服務業者交流媒合，透過商品與服務合作，擴大香草產業市場應用，形塑具代表性的台東生活風格，希望打造臺東成為「香草的故鄉」。

王志輝副縣長表示，香草產業是連結農業、觀光與生活的重要媒介，具有高度發展潛力。本次說明會以產業應用與跨域合作為重點，以香草進入生活場域為核心，聚焦香草產業於食、宿、遊、購、行等觀光服務場域的導入模式，透過商業發表與媒合交流，協助香草業者與觀光產業建立合作契機，提升台東香草品牌曝光度與市場能見度，促進產業實質合作，讓香草不只停留在產地，而是實際走進旅遊與日常消費場景。

臺東縣政府財經處進一步說明，縣府推動香草產業並非以大量生產為目標，而是著重於品質、風土特色與生活應用，透過小規模、多樣化的合作模式，擴大本地香草產業的市場通路，並逐步累積示範案例，深化產業連結，讓香草成為台東慢經濟與療癒體驗的重要內容。今天的說明會超過60家的觀光服務業者報名參加，媒合台東香草產業標竿業者，預計媒合開發新產品或服務超過20項，成果將於今年度呈現於消費者面前。

王副縣長強調，臺東縣政府未來將持續推廣「台東香草」品牌，並整合香草產業合作成果，納入整體產業推廣與行銷資源，並作為後續產業計畫與活動的重要基礎，期盼透過跨產業的共構，讓「台東香草」成為消費者記憶中的氣味標誌，展現獨有的慢生活魅力。