打造高效數位生活 各大品牌3C與電腦新品推薦
記者古可絜／綜合報導
在AI運算與行動辦公需求持續升溫的趨勢下，3C產品已成為民眾生活中不可或缺的科技夥伴。從手機、智慧手錶到桌上型電腦與鍵盤周邊，各大品牌紛紛推出新品，包括Samsung Galaxy Z TriFold摺疊新機、Apple iPhone 17系列、Sony Xperia 10 VII，以及Apple Watch、Samsung Galaxy與Garmin等智慧穿戴裝置，另有華碩推出的ASUS Jelly75撞色鍵盤與ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower桌機等產品，特別彙整各大商品亮點，提供民眾選購參考，協助掌握最新數位趨勢。
智慧型手機方面，Samsung於12月初全新推出旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，該產品搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，提升生產力與劇院級觀影享受，行動體驗全面升級。
Apple日前推出全新iPhone 17系列，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、Pro Max與超薄款iPhone Air。此次升級亮點包括A19 Pro晶片效能提升、全新N1網路晶片（支援Wi-Fi 7與Bluetooth 6）、更強的相機模組與長焦表現，以及iPhone Air的5.6mm超薄鈦合金設計，無論是效能、拍照還是機身設計，皆展現大幅進步。
Sony Xperia 10 VII機型，則以優雅精緻設計，搭配全新快門鍵可立即啟動相機，即使螢幕關閉也能瞬間拍照，絕不錯過任何重要時刻，配備的全新24mm相機的大型感光元件，夜間拍攝也沒問題，另搭載長達兩天的電池續航力，透過劇院級顯示幕與前置揚聲器，讓消費者更加享受沉浸式娛樂體驗。
智慧型穿戴裝置方面，Apple全新推出Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3等三機型。入門款SE 3方面，把Always-On與快充推進入門價位，讓首次購買者、親子設定族群、舊錶升級但預算有限者，都能感受到「明顯體驗提升」；而Series 11提供「高血壓偵測」與首度在標準款導入5G，續航提升至24小時；旗艦Ultra 3則把電力推到42小時，並加入衛星連線、邊框更窄的大螢幕，鎖定高端與運動探險族群。
Samsung Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能已於日前正式在臺開放，而Galaxy Watch8系列為首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶，用戶可透過自然語音指令，運用AI協助查詢天氣、行程或設定提醒，提升日常便利性。
而專為健康與運動設計的Gemini Venu 4 GPS智慧手錶，透過科學數據追蹤與個人化的智慧建議，功能包含全天候健康監測、進階睡眠追蹤、檢視你的健康指標、專業訓練指導、生活習慣記錄等功能，幫助消費者更了解自己的身體。
此外，電腦部分ASUS推出最新AI商用桌機ExpertCenter P700 Mini Tower，主打強大AI運算、高效擴充與多層級資安防護，協助企業全面導入AI生產力。配備最高AMD Ryzen™ AI 7 350處理器，NPU 50 TOPS，支援Copilot、即時字幕、Windows Search智慧搜尋、Cocreator創作與Restyle影像等便利的AI功能，讓日常作業更加順暢高效，內建獨家ASUS AI ExpertMeet，可在地端執行AI降噪、音訊轉文字逐字稿、即時翻譯、講者辨識與會議摘要，兼具便利與資訊安全。
隨著混合辦公與掌機遊戲熱潮延燒，ASUS推出兩款全新周邊，包含好看又好打的ASUS Jelly75無線機械式鍵盤KD201，以及專為遊戲掌機打造的ROG Bulwark電競擴充基座DG300。兩款新品皆以高相容性與精緻設計為核心，無論工作、娛樂或混合情境，都能帶來更舒適、沉浸的使用體驗，歡迎有興趣的民眾可前往各大品牌販售通路選購。
Samsung Galaxy Watch系列協助用戶即早察覺潛在睡眠異常。（Samsung提供）
Samsung Galaxy Watch8系列為首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶。（記者古可絜攝）
在AI運算與行動辦公需求持續升溫的趨勢下，3C產品已成為民眾生活中不可或缺的科技夥伴，從手機、智慧手錶到桌上型電腦與鍵盤周邊，各大品牌紛紛推出新品。（ASUS提供）
ASUS Jelly75無線機械式鍵盤具備三模連線，最多可連接五台裝置。（ASUS提供）
Sony Xperia 10 VII機型，以優雅精緻設計，搭配全新快門鍵可立即啟動相機，即使螢幕關閉也能瞬間拍照，絕不錯過任何重要時刻。（Sony提供）
Apple全新推出Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3等三機型。（記者古可絜攝）
Apple日前推出全新iPhone 17系列，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、Pro Max與超薄款iPhone Air。（記者古可絜攝）
專為健康與運動設計的Gemini Venu 4 GPS智慧手錶，透過科學數據追蹤與個人化的智慧建議。（記者古可絜攝）
其他人也在看
踹老闆爆紅！ 陸人形機器人「T800」上市 台幣80萬元起
中國大陸一家機器人公司，推出人形機器人「T800」，這回正式開賣，售價近台幣80萬元起。該公司還發布一段宣傳片，當中T800機器人與自家老闆對戰，還把老闆踹倒，在網路上爆紅。另外浙江杭州，當局與科技公司合作，推出一款交通指揮AI機器人，現在已經現身杭州街頭。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 16
出國注意！機場2大免費服務藏風險 專家警告：最好別用
大家出國時都會使用機場的設施，不過有外媒提醒，大家要使用機場的免費設施前要小心資安風險，美國相關單位就提醒，旅客使用機場的免費充電、免費網路時要小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
影/一腳踹飛老闆！陸企眾擎T800機器人測試 CEO驚呼會骨折
大陸眾擎機器人日前發布一段T800人形機器人測試影片，CEO執行長趙同陽身穿護具親自上陣，卻在第二次測試時被機器人一腳踹中腹部、直接摔倒在地，引發網友熱議。趙同陽事後直呼「太暴力了、太殘暴了」，強調若不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢
受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款Nokia
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款NokiaEBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
小紅書被禁1年，為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地，劉世芳：就像小偷愛拿什麼就拿什麼一樣
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。今周刊 ・ 3 小時前 ・ 3
iPhone 17 Pro 相機功能「倒退嚕」？人像模式不再支援夜拍
儘管 iPhone 17 Pro 在相機體驗上比上一代 iPhone 16 Pro 大幅升級，但據官方的一份支援文件已證實，一項舊有的相機功能被移除，那就是夜拍模式不再支援科技新報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
內政部封鎖令成反效果！小紅書APP下載量暴增奪第一
內政部4日宣布封鎖小紅書一年，指其恐成網購詐騙高風險場域，行政院長卓榮泰更表示若一年未改進將考慮直接斷網。然而封鎖消息公布後，小紅書APP反而在App Store社交類排行榜超越Threads，一度登上第一名，同時一款翻牆VPN軟體也登頂工具類第一。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。Yahoo好好買 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫療機器人走入臨床 衛福部明年擬訂生成式AI指引
今（2025）年台灣醫療科技展，集結全台指標醫院、科技、生技等600多家機構共同展出，各院所利用AI輔助診斷和篩檢愈來愈普及，醫療機器人最新應用也愈來愈廣泛。衛福部強調，已經著手研擬醫療機構應用生成式AI指引草案，明（2026）年上半年將邀請相關單位開會討論，訂出規範。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小紅書為何被封鎖？內政部給「1答案」：臉書、LINE都沒這樣
台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年，原因是要打詐，引發外界譁然。內政部在臉書發布貼文表示，短短2年內小紅書的詐騙金額就高達2.4億。網紅Cheap指出，宣布封鎖竟導致小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
IEEE大會 台廠拚6G秀肌肉 聯發科、中華電等展出最新技術
全球矚目的IEEE全球通訊大會將在本周登台，聯發科、中華電信、鴻海、和碩、遠傳、耀登、稜研、ITRI參與，將展出最新通訊...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
海巡今年三大通訊標案 分別被中華電信和遠傳拿下
海巡署電話交換機系統汰換、低軌衛星寬頻設備兩大通訊標案被遠傳、中華電拿下。信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
三星公開 Galaxy Z TriFold 三摺螢幕設計與大螢幕 AI 使用體驗成焦點
三星傳聞許久的 Galaxy Z TriFold，今天終於首度公開。從 2019 年首款 Galaxy Fold 開始，三星一路累積摺疊技術，而這次把多年經驗放進這款三摺設計中，算點子生活 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大動作禁小紅書1年 醫爆它反而衝到蘋果手機第一名
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。胸腔科醫師蘇一峰表示，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
AYANEO Next II揭曉：搭載9.06吋OLED螢幕與Ryzen AI Max+ 395，鎖定頂級掌機市場
AYANEO (亞諾)正式揭曉旗下最新Windows掌機「AYANEO Next II」，以超越聯想Legion Go 2的龐大身軀與頂級規格，試圖重新定義掌上型遊戲機的效能天花板。Mashdigi ・ 16 小時前 ・ 發起對話
陸AI系統級控制權開打 騰訊、阿里禁豆包AI手機登錄
字節跳動旗下的豆包日前與中興通訊合作的首款AI手機一經發售就引發熱議，繼騰訊旗下微信出現被動下線後，搜狐科技測試發現，阿...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10