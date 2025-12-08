打造高效數位生活 各大品牌3C與電腦新品推薦

記者古可絜／綜合報導

在AI運算與行動辦公需求持續升溫的趨勢下，3C產品已成為民眾生活中不可或缺的科技夥伴。從手機、智慧手錶到桌上型電腦與鍵盤周邊，各大品牌紛紛推出新品，包括Samsung Galaxy Z TriFold摺疊新機、Apple iPhone 17系列、Sony Xperia 10 VII，以及Apple Watch、Samsung Galaxy與Garmin等智慧穿戴裝置，另有華碩推出的ASUS Jelly75撞色鍵盤與ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower桌機等產品，特別彙整各大商品亮點，提供民眾選購參考，協助掌握最新數位趨勢。

智慧型手機方面，Samsung於12月初全新推出旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，該產品搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，提升生產力與劇院級觀影享受，行動體驗全面升級。

Apple日前推出全新iPhone 17系列，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、Pro Max與超薄款iPhone Air。此次升級亮點包括A19 Pro晶片效能提升、全新N1網路晶片（支援Wi-Fi 7與Bluetooth 6）、更強的相機模組與長焦表現，以及iPhone Air的5.6mm超薄鈦合金設計，無論是效能、拍照還是機身設計，皆展現大幅進步。

Sony Xperia 10 VII機型，則以優雅精緻設計，搭配全新快門鍵可立即啟動相機，即使螢幕關閉也能瞬間拍照，絕不錯過任何重要時刻，配備的全新24mm相機的大型感光元件，夜間拍攝也沒問題，另搭載長達兩天的電池續航力，透過劇院級顯示幕與前置揚聲器，讓消費者更加享受沉浸式娛樂體驗。

智慧型穿戴裝置方面，Apple全新推出Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3等三機型。入門款SE 3方面，把Always-On與快充推進入門價位，讓首次購買者、親子設定族群、舊錶升級但預算有限者，都能感受到「明顯體驗提升」；而Series 11提供「高血壓偵測」與首度在標準款導入5G，續航提升至24小時；旗艦Ultra 3則把電力推到42小時，並加入衛星連線、邊框更窄的大螢幕，鎖定高端與運動探險族群。

Samsung Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能已於日前正式在臺開放，而Galaxy Watch8系列為首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶，用戶可透過自然語音指令，運用AI協助查詢天氣、行程或設定提醒，提升日常便利性。

而專為健康與運動設計的Gemini Venu 4 GPS智慧手錶，透過科學數據追蹤與個人化的智慧建議，功能包含全天候健康監測、進階睡眠追蹤、檢視你的健康指標、專業訓練指導、生活習慣記錄等功能，幫助消費者更了解自己的身體。

此外，電腦部分ASUS推出最新AI商用桌機ExpertCenter P700 Mini Tower，主打強大AI運算、高效擴充與多層級資安防護，協助企業全面導入AI生產力。配備最高AMD Ryzen™ AI 7 350處理器，NPU 50 TOPS，支援Copilot、即時字幕、Windows Search智慧搜尋、Cocreator創作與Restyle影像等便利的AI功能，讓日常作業更加順暢高效，內建獨家ASUS AI ExpertMeet，可在地端執行AI降噪、音訊轉文字逐字稿、即時翻譯、講者辨識與會議摘要，兼具便利與資訊安全。

隨著混合辦公與掌機遊戲熱潮延燒，ASUS推出兩款全新周邊，包含好看又好打的ASUS Jelly75無線機械式鍵盤KD201，以及專為遊戲掌機打造的ROG Bulwark電競擴充基座DG300。兩款新品皆以高相容性與精緻設計為核心，無論工作、娛樂或混合情境，都能帶來更舒適、沉浸的使用體驗，歡迎有興趣的民眾可前往各大品牌販售通路選購。

Samsung Galaxy Watch系列協助用戶即早察覺潛在睡眠異常。（Samsung提供）

Samsung Galaxy Watch8系列為首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶。（記者古可絜攝）

ASUS Jelly75無線機械式鍵盤具備三模連線，最多可連接五台裝置。（ASUS提供）

Sony Xperia 10 VII機型，以優雅精緻設計，搭配全新快門鍵可立即啟動相機，即使螢幕關閉也能瞬間拍照，絕不錯過任何重要時刻。（Sony提供）

Apple全新推出Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3等三機型。（記者古可絜攝）

Apple日前推出全新iPhone 17系列，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、Pro Max與超薄款iPhone Air。（記者古可絜攝）

專為健康與運動設計的Gemini Venu 4 GPS智慧手錶，透過科學數據追蹤與個人化的智慧建議。（記者古可絜攝）