打造高效率醫療服務 高雄民生醫院「行動PCN小組」救人無數獲好評

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市立民生醫院為服務高齡與長照病患，泌尿科全天候提供緊急醫療服務。日前一名高齡長者因半夜嚴重血尿，於門診檢查時情況危急，隨即啟動急診手術及輸血，順利完成止血與攝護腺處理，幫助患者脫離險境，展現深耕在地，確保患者能及時獲得良好醫療服務的能力。

民生醫院泌尿科主任蔡秀男表示，臨床常見高齡男性因攝護腺肥大多年，以致攝護腺表面佈滿豐富且脆弱的靜脈曲張血管叢，一旦血管破裂即可能導致大量出血並在膀胱內形成血塊，未即時處理可能引發尿滯留甚至出血性休克。這名長輩則是出現血尿，門診超音波檢查發現膀胱嚴重尿滯留約700ml，導尿後膀胱內仍積存大量鮮血與血塊，情況一度危急，經啟動急診手術並同步輸血，跨單位醫療團隊合作，即時幫助病患脫離險境。

蔡秀男說明，這次手術醫療團隊運用先進的「二極體雷射(波長1470nm)手術系統」，藉由其優異的汽化與組織止血特性，精準針對出血點進行凝固，並同步將攝護腺組織切除與刨除。相較傳統電刀手術，雷射手術能有效減少術中出血量，縮短手術與麻醉時間，對於高齡或患有心血管疾病的患者而言，安全性相對提升，降低併發症風險，亦有助於縮短病患住院天數。

未來，民生醫院將持續精進醫療技術與設備，整合門診、住院、開刀房及麻醉團隊，為市民提供高品質、高效率的醫療服務，攜手打造健康安心的社區環境。

