打造"亞洲那斯達克" 台灣創新板推新IP獨角獸tibit

財經中心／楊思敏、張智凱 台北報導

證交所推動台灣創新板多年，為了加強國際宣傳和投資人的關注，證交所與國內知名設計師陳普合作，推出全新IP。以獨角獸為原型，加入半導體元素，展現台灣的科技實力，和打造"獨角獸孵育基地"的目標，希望未來創新板能成為"亞洲那斯達克"。

打開箱子，公布神秘嘉賓，證交所創新板推出新IP"tibit"，白色獨角背後一對翅膀，紅寶石獨角象徵創新的火花，翅膀則代表速度與國際移動力，更特別的是，獨角和四隻腳都有科技元素，展現台灣在半導體和AI的堅強實力。

tibit設計師陳普：「藉由藝術跟設計視角，連結科技創新，還有我們的資本市場，也藉由這樣這次機會，讓全世界透過資本市場，還有科技新創，讓台灣的文化輸出到全世界。」





證交所董事長林修銘（右）與tibit合照。（圖／民視新聞）





證交所董事長林修銘：「台灣創新版3.0的推出，有一些法規放寬，等同一般上市櫃板面，獨角獸本身來講，在國際上象徵一個創新的元素，如何結合台灣這樣的元素，IP這樣的方式，是最容易跟企業跟國人來做溝通。」

可愛的tibit，展現台灣創新板打造"獨角獸孵育基地"的使命，以及三大目標。包含用簡單易懂的宣傳方式，拉近與一般投資大眾的距離，以及聚焦，半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療和無人載具等前瞻產業，向全球創投、私募企業，傳達台灣有政策支持與資本市場的機會。





tibit的四隻腳上結合半導體元素。（圖／民視新聞）





證交所董事長林修銘：「到國際上去做更多的宣傳，最重要的如何讓台灣，真正的成為亞洲的NASDAQ，讓這些新創的未來的元素，能夠在台灣的資本市場，真正讓世界看得見。」

四年來的推動有了成果，台灣放眼國際，要讓資本市場朝向亞洲那斯達克，和亞洲資產管理中心目標前進。





原文出處：放眼國際打造「亞洲那斯達克」 台灣創新板推新IP獨角獸「tibit」

