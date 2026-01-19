打造「人機協作」新學習模式 新北AI浪潮進課堂！

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局今（19）日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點學校」。4校結合在地文化、社區資源與教師專業，將AI數位思維融入校本課程設計，打造「人機協作」的新學習場域，引導學生在探究與行動中培養問題解決、跨域學習與未來關鍵素養，讓學習不只停留在課堂，而是延伸到真實生活情境中。

教育局長張明文表示，新北市自109學年度起全國首創推動「校訂課程亮點計畫」，透過系統性輔導與資源挹注，協助學校發展具特色、有深度的校本課程，至今已累計培育4所亮點旗艦學校及21所亮點學校。近年更因應AI科技快速發展，鼓勵學校將人工智慧轉化為課程創新的加速器，帶動教學現場持續升級。

《圖說》張明文局長與鶯歌國小校訂亮點課程實施班級合照。〈教育局提供〉

他指出，在校長與教師團隊的長期投入下，新北教育成果也反映在全國競賽表現上。113年度新北市於教育部教學卓越獎勇奪6金1銀，刷新全國紀錄；114年度再獲3金3銀，蟬聯全國第一，展現校訂課程與教學創新深耕的厚實能量，也讓新北教育力持續被全國看見。

張明文表示，為持續精進新課綱實施並接軌國際教育趨勢，市府每年持續挹注經費，支持課程輔導、教師數位增能與成果發表。未來也將持續推動「AI＋在地」的教學實踐，協助學校深化課程品牌特色，打造適性、智慧且有溫度的學習環境，讓每一位孩子都能成為能與AI共學、也能以專業解決問題的終身學習者。

《圖說》新北市教育局今日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點。〈教育局提供〉

他進一步說明，此次獲獎的4所學校，展現「在地深耕×AI賦能」的多元樣貌。鶯歌國小以地方陶藝文化為課程底蘊，結合閱讀理解、文史探究與永續素養，透過數位工具與AI輔助整理，引導學生進行創作紀錄、文化詮釋與成果表達，讓傳統工藝走進數位人文學習，培養學生的文化理解力與數位表達力。

《圖說》大坪國小-善用APP觀植物，涵養生態永續。〈教育局提供〉

大坪國小則以學生為中心打造探索基地，發展AI生態辨識與環境數據分析課程。學生走入校園與社區進行實地觀察，運用數位工具蒐集生態資料，透過AI協助判讀與分析，從生活議題出發，培養精準觀察、邏輯思考與解決問題的能力，讓科技真正成為學習的助力。

《圖說》永吉國小-透過「AI輔助共備」，有效實現教師社群的數位賦能。〈教育局提供〉

永吉國小聚焦教師專業成長，建構以「AI輔助共備」與「教學診斷」為核心的教師社群運作模式。教師透過數位平台進行協作備課、分析學生學習回饋，使課程設計更聚焦學習重點，教學調整更即時，有效提升整體學習品質，展現AI賦能教師專業的實踐成果。

米倉國小則走出校園、打開學習邊界，深耕「河口野學堂」與「悅讀觀音山」課程，將山河海轉化為智慧教室。學生運用平板進行生態紀錄與跨域探究，在田野踏查、實作與反思的歷程中深化對家鄉土地的認同，同時培養科技素養、行動力與團隊合作能力。