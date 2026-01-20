打造「全糖城市」獨有文化 郭國文黃肇輝催生善化糖業博物館

立法委員郭國文、台南市議員黃肇輝今（20日）邀集經濟部、文化部、台南市政府及台糖公司等相關單位，前往善化糖廠進行會勘，追蹤「善化糖廠轉型糖業博物館」計畫進度，並聽取「標檢局遷移改建為台南歷史博物館」評估報告。 圖：郭國文服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員郭國文、台南市議員黃肇輝今（20日）邀集經濟部、文化部、台南市政府及台糖公司等相關單位，前往善化糖廠進行會勘，追蹤「善化糖廠轉型糖業博物館」計畫進度，並聽取「標檢局遷移改建為台南歷史博物館」評估報告。

郭國文強調，大家想到台南都會想到「全糖」城市，而善化糖廠是國內唯二運作中糖廠之一，擁有超過120年歷史，至今保有日治時期製糖設備與完整的文史檔案，具備無可取代的產業文化價值。自2020年發想轉型至今，郭國文已爭取台糖公司約3500萬元經費，完成倉庫整修與周邊環境優化。

郭國文指出，雖然因法令限制，短期將先以「善糖文物館」模式經營，預計今年下半年試營運、116年正式開幕，讓民眾近距離認識製糖產業之美。他也當場要求文化局，加強輔導台糖進行策展與運作；長期則請文化部指導，朝向專業博物館量能穩健推展。

黃肇輝表示，在擔任郭國文團隊執行長期間便參與此案，深刻理解轉型不易，而他也在議會監督，協助市府編列相關配合款，確保地方與中央步調一致，讓善化糖廠成為台南重要的文化觀光亮點。

至於將位處台南火車站正對面的標檢局遷址，以原地改建為台南歷史博物館的計畫，郭國文也要求文化局，在標準局尚未遷移完成前，應就現有可用空間進行盤點，研擬策展或藝文活動規劃，讓歷史空間在搬遷過渡期便能產生文化量能。

郭國文最後總結，無論是善化糖廠的產業轉型，或是標檢局的場域活化，都涉及複雜的行政程序與法規突破，他要求各單位必須秉持「短期深化內容、長期專業經營」的原則，由中央與地方協力克服，打造市民有感，且充滿「台南味」的文化生活空間。

