打造「北北基宜首都圈黃金廊帶」 卓揆：春節前拍板宜蘭鐵路高架化

行政院長卓榮泰今天(8日)親自搭乘火車視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，並強調只要中央與地方敲定這項建設工程的經費分攤比例，行政院即可在農曆春節前拍板，打造「北北基宜首都圈黃金廊帶」。

行政院長卓榮泰8日在交通部政務次長伍勝園等人陪同下，親自搭乘火車視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形。

伍勝園說明，這項計畫全長15.85公里，連同既有的4個車站也將一併高架化，並於縣政中心增設「宜蘭新站」，與未來高鐵延伸宜蘭站共站，以利旅客無縫接軌。計畫完成後，不僅可消除9個平交道、縫合都市生活機能、發展更新都市計畫，還可提升運量、強化轉運功能。

卓榮泰則表示，這段路程雖然只有11分鐘，卻需歷時11年才有辦法高架化。但施政並非只算時間或每公里的造價，而需著眼於整體規劃、公共安全、環境永續、運輸效能與民眾的期待，目前國家發展委員會已將計畫送至行政院。

問題是「錢雖然不是問題，但行政院仍須先解決錢的問題」，卓榮泰強調，包括新台幣501億的建設經費中，地方與中央分攤的比例需取得全國一致的標準，同時考量不同縣市的財政能力。因此現階段已非這項工程要不要做，而是分攤比例敲定後、行政院方可順利核定。因此他也請交通部居中協調，同時允諾在農曆春節前拍板，並期許交通部縮短施工的時程。卓榮泰說：『(原音)總之，推動本項工程，即使今天開始做，也要讓大家等11年的時間，但是晚一天做，就只有看著工程款往上增加，看著國人的交通不便繼續存在，甚至醫療的安全繼續地威脅。所以下禮拜、過年前，我們會做最終的決定，也讓交通部能夠持續往後做必要的規劃。總之我們希望、如果我還能夠要求，11分鐘的路段能不能不要到11年才完成？好不好？交通部可不可以加油？(現場應聲：可以)』

卓榮泰指出，若交通部能讓11分鐘的路段不用11年完成，行政院就會繼續努力，盡量讓「錢」不要發生問題，也讓工程盡量縮短時間並維持工程品質。未來行政院也將針對「北北基宜首都圈黃金廊帶」的所有交通動脈一一打通，他也期勉地方與中央攜手合作，落實賴清德總統「均衡台灣」的最終治國理念。(編輯：鍾錦隆)