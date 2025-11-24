打造「北海道谷」科技聚落！日本挹注數百億美元 盼重拾半導體榮光

位於北海道千歲市的Rapidus工廠正在興建中。（圖／達志／美聯社）

以乳製品與四季景觀聞名的日本北海道，如今正悄悄轉型為該國下一個科技戰略重鎮。過去，這裡的產業結構仰賴畜牧與觀光，如今隨著起重機與新建工程遍布全島，日本正展開最雄心勃勃的產業賭注，也就是試圖把北海道變成日本版的矽谷，一個被稱作「北海道谷」（Hokkaido Valley）的新科技聚落。

據《BBC》報導，這項計畫的核心是總部位於東京都千代田區的半導體製造商「Rapidus」，這家公司獲得日本政府與豐田（Toyota）、軟銀（Softbank）、索尼（Sony）等企業的支持。源自與IBM的合作，Rapidus獲得日本政府120億美元挹注，正於北海道千歲市打造數十年來日本最先進的晶圓廠。

Rapidus執行長小池敦義表示，千歲的水源、電力與自然環境讓它成為理想選址，甚至工廠本身也將覆上草皮，以融入北海道景致。同時，北海道相對較低的地震風險也成為重要考量。

Rapidus今年迎來重大突破，荷蘭ASML提供的EUV光刻機抵達後，團隊成功製造出2奈米原型晶體管，使日本首次在先進製程上追上全球領先者台積電（TSMC）與三星（Samsung），成為日本久違的技術突破。小池強調，IBM合作是成功關鍵，全球企業的技術交流更是不可或缺。

然而，外界質疑仍然強烈。專家指出，Rapidus缺乏量產經驗，要在2027年量產2奈米晶片，最大挑戰是良率與品質，而台灣與韓國在這些領域多年領先。

另一個關鍵問題則是資金缺口，「東盟+3總體經濟研究辦公室」（ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, AMRO）估算，日本政府與企業雖積極補助，但仍距離量產所需的5兆日圓投入不足。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）也指出，Rapidus尚未證明能取得台積電或三星等企業實際的量產know-how。此外，供應鏈關係需要多年建立，Rapidus未來是否能吸引穩定客戶群也還是未知數。

即使困難重重，日本仍在加碼挹注。從2020年至2024年，日本已投入270億美元於晶片產業，比例甚至超越美國在拜登時期推出的《晶片法案》（CHIPS Act）。2024年底，東京再推出650億美元AI與半導體方案，顯示重振半導體雄心已成國家戰略核心。

這些努力旨在逆轉過去的衰退。40年前，日本生產全球超過半數的半導體，如今僅剩10%。從1980年代的美日貿易摩擦開始，日本逐漸被台灣與南韓超越，其一大原因在於政府未能長期維持補貼與競爭力，而同時面臨人口老化與少子化壓力，研究與技術投資長期遭擠壓。

慶應義塾大學經濟系教授吉野直行指出，日本1/3以上的預算流向長者福利，擠壓了可投入研究、教育與科技的資金。此外，日本預估未來需要補上4萬名半導體工程師缺口。Rapidus正與北海道大學等機構合作培訓新人才，但小池承認仍需大量引進外國工程師，而日本社會對外籍勞工的保守態度將成為挑戰。

不過日本政府的大規模推動已開始吸引全球動能。包括台積電在九州熊本生產12至28奈米晶片，帶動當地經濟升級，並啟動第2座工廠建設；鎧俠（Kioxia）、東芝（Toshiba）、ROHM、美光（Micron）與三星等企業也陸續獲得政府支持，在日本擴大投資。

北海道方面，ASML與東京威力科創（Tokyo Electron）均在千歲設立據點，隨著Rapidus的進駐構成一個逐漸成形的全球半導體生態系。

小池敦義表示，Rapidus的優勢不在與台積電或三星正面競爭，而是以極高速度提供客製化晶片，他強調：「我們能以其他公司3到4倍的速度生產與交付晶片，速度將是Rapidus在全球競賽中的利器。」

隨著AI浪潮推動全球晶片需求，日本汽車產業與科技產業也渴望擺脫疫情時期的供應鏈混亂，重新建立更安全、更在地化的晶片供應。掌握晶片製造能力不僅是產業競爭，更成為國家安全關鍵。

小池指出：「我們希望再度從日本提供強大且具新價值的產品。」對日本政府來說，Rapidus是一場高風險但可能改寫國家未來的賭局。若成功，日本或將重建本土先進半導體生態系，支撐龐大製造業體系，並再度成為全球市場的強力競爭者。

