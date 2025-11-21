打造「南高屏澎觀光圈」！7綠委推南台灣好玩卡、爭取高雄直飛歐美澳

記者楊士誼／台北報導

南高屏「Lucky7」立委，許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、楊曜等聯合提出觀光規劃。（圖／許智傑國會辦公室提供）

為推動南台灣區域經濟發展，南高屏「Lucky7」立委，許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、楊曜等今（21）日聯合提出觀光規劃，範圍更延伸到澎湖，7人更提出觀光發展願景、強化5大國家風景區角色、爭取大型活動移師南台灣、組隊前進國際旅展、推南台灣好玩卡、爭取國際新航線及郵輪到南台灣等，打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。

許智傑指出，南部是台灣觀光重鎮，然而長期重北輕南等因素，導致南台灣產業轉型較緩慢，近幾年在中央及地方合作下，逐漸靠演唱會經濟等模式打開國際知名度，也產生不少外溢效益，演唱會期間台南跟屏東住宿也大幅成長，約有15%粉絲外溢至台南、屏東。而高雄觀光2025上半年成績單出爐，高雄更在六都中勇奪「四大冠軍」，國際旅客成長率飆升11.62%，旅宿業營收和住宿率也全是第一名，透過高雄擔任「南台灣觀光領頭羊」角色，帶領南高屏澎縣市觀光一起發展。從BLACKPINK粉色到這週的TWICE藍色，高雄搭配交通運輸計畫、商圈券刺激消費，把城市投入觀光行銷。

許智傑指出，他跟邱志偉一起促成高雄飛岡山、飛熊本的航線，並持續爭取高雄直飛歐美澳的航線，未來針對消費力較高的歐美旅客，觀光署應該有更全面的計畫。邱志偉指出，推動高雄的航空觀光，一直是他爭取的重點。從岡山飛岡山，到爭取更多歐美航線直飛高雄，都是他的目標。他認為，當前台灣國外旅遊人數大增，加上台積電在高雄設廠效應，相信未來高雄的國際旅客與商務客的往來都會不斷增長。未來政府應該都要有相對應配套方案，從重要景點的多國語言標示，到機場量能的提升，都必須要及早規劃因應。

黃捷表示，探索星號即將從高雄出發，航向菲律賓佬沃、科隆島、公主港等地，也為高雄港今年迎接的第7艘首航郵輪，亦是唯一以母港運作的首航郵輪，不僅往南航向菲律賓，也會向北前往日本那霸、宮古島及石垣島，預計將於高雄港靠泊超過20航次，將為高雄打開展全新的海上觀光網絡。

林宜瑾指出，台南好山好水，美食更是一大亮點，台南米其林登場後更加打開國際知名度，許多國際觀光客紛紛指名要到台南吃美食。林宜瑾表示，年底台南將開闢2條國際航線，多數觀光客都是跨縣市旅遊，未來如何整合南部縣市的資源，避免單打獨鬥，南高屏應該一起組隊到知名國際旅展宣傳，更能帶動整體觀光效益。林宜瑾強調，日前她和林俊憲共同為「漁光島國際火舞藝術節」媒合資源，吸引國內外遊客湧入漁光島看火舞表演，就帶動龐大的「文化商機」，未來，更期待南部立委們能在觀光產業積極合作。

林宜瑾也指出，MICE產業是指「會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大型會議（Convention）、展覽（Exhibition）」，並結合了觀光、交通、餐飲、住宿等服務，能創造可觀的經濟效益，她也要求政府更重視MICE產業鏈，結合城市形象，提升會展觀光吸引力，有機會結合產業利基、城市特色、成本優勢等條件，帶動更多國際會展活動在南台灣舉辦。

鍾佳濱表示，越來越多大型活動都在高雄舉行，是否未來可以擴大到屏東、台南等跨縣市舉辦？例如今年底的原住民運動會就在高雄舉辦歡迎活動，比賽場地以屏東為主，未來如六堆客家博覽會、台灣燈會等活動，都可以考慮跨縣市舉辦，創造更廣泛的觀光效益。

徐富癸呼應鍾佳濱的主張，他指出，墾丁現在人潮大不如前，面臨到許多挑戰。而墾丁坐擁國家公園、離島海洋文化、熱帶農業特產與原民風情等多元資源，但過去行銷片段、交通整合不足，導致觀光效益分散，尤其是現在國人講求一日生活圈，墾丁既沒有高鐵、機場也無法運作，「地方要發展，勢必要先追求交通建設的提升」。

許智傑最後指出，南高屏有四個國家風景區，加上澎湖就有五個，然而中央對南台灣觀光發展的投入遠遠不夠，應該投入更多資源，整合區域各鄉鎮，做整體觀光規劃。他認為，北北基有好玩卡、高雄也有好玩卡，然而南台灣沒有跨縣市的景點套票。未來會與「Lucky 7立委」繼續催生南台灣好玩卡。

